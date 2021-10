Vatrena stihija progutala "Zaharex", povrijeđena dva vatrogasca

SREBRENIK - Fabrika "Zaharex" u Ježincu, kod Srebrenika, u srijedu navečer je izgorjela u potpunosti u požaru te su uništeni proizvodni pogoni. Osim ogromne materijalne štete, povrijeđena su i dva vatrogasca.

Požar je izbio u srijedu navečer poslije 20 sati. Vatrogasne ekipe iz Srebrenika, Tuzle, Lukavca i Gradačca nekoliko sati su se borile sa vatrenom stihijom, koja je za veoma kratko vrijeme u potpunosti uništila proizvodne hale kompanije, ali i opremu koja se koristila za proizvodnju.

"Pored profesionalnih vatrogasnih jedinica, učestvovalo je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Srebrenik. Imali smo organizovanu saradnju", kazao je Muhamed Ibrić, komandir PVJ Srebrenik. Nažalost, jedan vatrogasac je imao lakši vid trovanja produktima sagorijevanja, dok je drugi povrijeđen.

"Pošto se radi o hemijskoj industriji, ti produkti nisu nikako prijatni za organizam i kancerogeni su prilikom sagorijevanja. Kolegi je ukazana prva pomoć. Drugi kolega je prilikom pada zadobio povrede u ramenu, imao je jake bolove i upućen je u Hitnu pa onda u UKC Tuzla. Nakon pregleda, kolega je vraćen kući, nema preloma", rekao je komandir.

Po njegovim rječima, požar je pod kontrolu stavljen oko 23 sata, ali gašenje rubova požara je završeno pred zoru. Komandir ističe da na nekim dijelovima požar još tinja, a to je prostor gdje vatrogasaci teško imaju pristup.

"Rizično je jer se tu nalaze velike naslage papira, folije ili platna koje je u rolama. I pored natapanja vodom, nakon određenog perioda požar se ponovo aktivira. Mi nemamo mogućnost da iznosimo te produkte sagorijevanja na čist prostor i vršimo raskopovanje. Procijenili smo i na dvije lokacije ostavili tri plamena koja gore, ali ne ugrožavaju ništa i potrebno je da dođe do samosagorijevanja. To sve prati jedan uposlenik 'Zaharexa' pa će nas pozvati ukoliko bude potrebe", ističe Ibrić te naglašava da su vatrogasci uspjeli spriječiti vatru da dođe do rezervoara sa hemikalijama.

Uzrok požara zasad nije poznat, a uviđaj na licu mjesta će biti obavljen kada vatra bude poptuno ugašena i kada se stvore bezbjedonosni uslovi za to. Kolika je tačno šteta načinjena, zasad nije poznato, ali je navodno višemilionska. Kako je za neke medije kazao vlasnik "Zaharexa" Zaim Hasanović, vatra je uništila veći dio imovine.

"Uzrok izbijanja požara još nije poznat. Čekam da policija i tužilaštvo obave uviđaj i urade vještačenje kako bi se utvrdili svi detalji. Sedamdeset posto firme je uništeno, odnosno dijelovi u kojima se vršila proizvodnja namještaja i spužve. Ostala je samo zgrada uprave. Naša firma zapošljava 150 radnika, ali sada ću, nažalost, polovinu njih morati otpustiti jer su pogoni izgorjeli. Nadam se da će se u dogledno vrijeme steći uslovi za renoviranje fabrike i izgradnju potpuno uništenih dijelova", rekao je Hasanović. Sa druge strane, gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović je rekao da će otpušteni radnici biti zbrinuti kroz dva programa zapošljavanja.

Firma "Zaharex" je vodeći bh. proizvođač madraca, bonell žičanih jezgara i spužve. Osim toga, u asortimanu nudi i posteljine, prekrivače, štep-deke, jastuke, jorgane, nadmadrace i slično, a nedavno je proizvodni program proširen i na namještaj.

Inače, ovo je drugi veći požar na proizvodnim pogonima u Srebreniku posljednjih godina. Naime, 2018. godine je izgorjela hala firme "Murex" u Špionici i vlasniku je nanesena višemilionska šteta, a za tu nesreću je osuđen noćni čuvar firme Omer Đikanović na osam godina i pet mjeseci zatvora zbog teške krađe i podmetanja požara.