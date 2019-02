Velika akcija SIPA, pretresi i u Banjaluci, devet uhapšenih

Komentari: 2

U Republici Srpskoj novinari sa RTRS-e,ATV-e,i jos neki rezimski mediji podrzavaju kriminal,imamo privrednu mafiju,imamo policijsku mafiju,imamo administrativnu mafiju,imamo skolsku mafiju,imamo fakultetsku mafiju,imamo zdravstvenu mafiju,imamo poljoprivrednu mafiju a sve to podrzavaju rezimski mediji i novinari kao sto su ove novinarske prostitutke sa RTRS-e i sl. recite mi koju su aferu otkrili novinari sa rezimskih medija,nijednu zato oni ko god ukaze na kriminal i korupciju proglasavaju izdajnikom i saradnikom Sorosa a omladina odlazi glavom bez obzira.

LažnePatriote

Nema od toga nista, kakva saradnja sa policijom Republike Srpske. Pa tu je sve kriminalac do kriminalca, prvo njih sve treba pohapsiti. Kazem sve, jer nema nevinih tu, neko je manje a neko vise kriv. A kako? Pa fino, tako sto svaki pojedinac iz policije ili je direktan clan mafije ili ako to nije, onda zna sta se desava i ko to jest, a o tome suti, i zatvara oci, znaci prikriva kriminalna djela.