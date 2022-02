Veljačić: Dobio sam prijeteće poruke da odustanem od istrage

BANJALUKA - Salko Veljačić iz Velike Kladuše, kojem je u bašti hotela "Bosna" u Banjaluci ukradeno 110.000 KM, tvrdi da mu je optuženi Desnis Pašagić slao prijeteće poruke da odustane od istrage pomenute krađe, što je potvrdio u banjalučkom Okružnom sudu.

"Kasnije sam dobio i poruku od jedne gospođe iz Maribora, koja je pričala sa ženom Hase Delića, koja je inače sestra optuženog Pašagića. Ta žena je pitala Dinku da li je tačno da je njen suprug opljačkao velike pare u Kladuši, a ona joj je odgovorila: 'U Banjaluci su on i moj brat Denis počinili to'", rekao je Veljačić.

Rade Ćulibrk, branilac optuženog Pašagića, istakao je da pomenute poruke od navodne gospođe iz Maribora nema nigdje u dokazima.

Veljačić je do detalja ispričao i kako je opljačkan te je rekao da je kobnog dana nosio oko 110.000 KM da kupi stan u Banjaluci.

"Dovezao sam auto na servis, a zatim otišao do advokata Milana Romanića, koji je za mene tražio stan da kupim. On mi je rekao da ponesem gotovinu jer kad imaš keš može se jeftinije kupiti stan. Novac sam mu pokazao, a prije sam išao i do mjenjačnice 'Dragičević' da vidim da zamijenim marke u evre i vlasniku mjenjačnice Zoranu Dragičeviću pokazao sam novac", rekao je Veljačić.

Kazao je da nije došlo do kupovine stana jer prodavac nije bio u Banjaluci pa je on otišao do hotela "Bosna" da sačeka da se prodavac stana javi.

"Sjedio sam u bašti hotela, a torbu stavio pored sebe. U jednom momentu iza leđa mi je došao maskiran čovjek, zgrabio torbu i pobjegao prema crkvi. Imao je maramu, kačket i naočare", rekao je Veljačić.

Advokat Romanić potvrdio je da je kobnog dana kad je počinjena pljačka Veljačić dolazio kod njega i pokazao mu torbu s novcem, u kojoj je vidio buntove od po 100 KM.

Istakao je da do kupovine stana nije došlo, te potvrdio da je ranije rekao Veljačiću da bi bilo dobro da donese keš ako ima jer može jefitnije kupiti stan.

Hasu Delića i Pašagića optužnica tereti da su 4. juna 2018. godine od Veljačića ukrali torbicu u kojoj je bilo oko 110.000 KM i da su ga pratili iz Velike Kladuše do Banjaluke. Navodi se da je torbu s novcem sa stola za kojim je sjedio Veljačić u bašti hotela "Bosna" ukrao Pašagić te pobjegao do auta, u kojem ga je čekao Delić. Nakon toga su pobjegli u Veliku Kladušu.