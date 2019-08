Vilama na komšiju zbog smeća na njivi

PETROVO, BANJALUKA - Rado S. (67) iz Petrova lakše je povrijeđen danas kada ga je na njivi vilama u glavu udario komšija Goran S. (32), saznaju "Nezavisne".

Svađa među komšijama, kako saznajemo, izbila je zbog smeća koje je bilo na livadi. Povrijeđeni muškarac potražio je ljekarsku pomoć u lokalnom domu zdravlja, navodeći da ga je povrijedio komšija, odakle su o svemu obavijestili policiju.

"Po navedenom su postupili policijski službenici Policijske stanice Petrovo, koji su potvrdili navode prijave te utvrdili da je tom licu G.S. nanio udarac u predjelu lica poljoprivrednim alatom", naveli su iz policije. Rado S., kako saznajemo, zadobio je lakše povrede i ima hematom na glavi, a protiv Gorana S. nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o krivičnom djelu tjelesna povreda.

I Banjalučanina Njegoša Jankovića (29) sumnjiče za isto krivično djelo. On je uhapšen jer je napao i povrijedio šezdesetdvogodišnjeg sugrađanina u banjalučkoj Ulici Nenada Kostića. Iz Policijske uprave Banjaluka, navodeći inicijale, ističu da se incident desio u srijedu, te da je nakon prijave šezdesetdvogodišnjaka da ga je napalo nepoznato lice policija došla do saznanja da bi to mogao da bude NJ.J.

"On je uhapšen i ispitan", navode iz policije. Janković je, kako saznajemo, pušten da se brani sa slobode i protiv njega će nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj za pomenuto krivično djelo.