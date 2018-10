Više migranata uhapšeno zbog niza incidenata, oduzeto 49 noževa

BIHAĆ - Jake snage MUP-a USK provele su u popodnevnim satima veliku policijsku akciju na lokalitetu Đačkog doma u Bihaću, gdje već nekoliko mjeseci boravi oko hiljadu migranata, a pronađena je velika količina hladnog naoružanja.

Pronađene su tri sjekire, 49 noževa različitih veličina, metalne šipke i drugi predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje tjelesnih povreda. Također, policija je pronašla veću količinu zeljaste materije i pretpostavlja se da se radi o kanabisu, a uhapšeno je više lica koja su osumnjičena da su organizatori ili učesnici više incidenata koji su se dogodili u proteklu nedjelju.

Portparol MUP-a USK Snježana Galić istakla je kako je u akciji sudjelovalo 170 pripadnika svih policijskih stanica s područja USK, kao i pripadnici Kriminalističke policije i specijalnih jedinica.

Pripadnicima Policijske stanice u Bihaću u nedjelju uvečer prijavljen je fizički sukob između dva migranta. Policajci su izašli na lice mjesta i utvrdili kako su se sukobila dva državljana Irana i da je tom prilikom jedan od njih upotrebom drvenog predmeta nanio teške tjelesne povrede drugome. Nedugo poslije ovog sukoba zaštitari koji rade na obezbjeđenju Đačkog doma ponovo su pozvali policiju i prijavili kako je došlo do fizičkog sukoba između više migranata, te da ima povrijeđenih osoba, od kojih jedno lice ima povrede nanesene hladnim oružjem. Upućeno je više policijskih patrola koje su u razgovoru sa zaštitarima koji obezbjeđuju prostor gdje borave migranti došle do saznanja da je do fizičkog sukoba došlo prilikom podjele hrane i da su zaštitari tom prilikom upotrijebili paper-sprej kako bi smirili situaciju.

Tom prilikom lica koja su započela sukob udaljila su se s lica mjesta, a povrijeđeni migranti su prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje im je ukazana liječnička pomoć. Policijski istražitelji su u razgovoru s migrantima došli do saznanja kako je do sukoba došlo kada je grupa migranata iz Afganistana nasrnula na grupu Iranaca i da pomenuti Afganistanci konstantno maltretiraju ostale migrante.

Dok je ispred zgrade Đačkog doma trajao razgovor istražitelja sa migrantima iz Irana, više desetina drugih migranata izletjelo je iz zgrade i fizički nasrnulo na njih, dok su migranti koji su se nalazili unutar zgrade bacali kamenje i druge čvrste predmete na policijske službenike, pri čemu su oštetili službeno policijsko vozilo i vozilo zaštitarske agencije. U tom trenutku jedan policijski službenik je ispalio četiri hica iz službenog pištolja u zrak, nakon čega su se migranti povukli u unutrašnjost Đačkog doma.

O ovom događaju je upoznat Kantonalni tužilac, a policija radi na identifikaciji počinilaca ovog krivičnog djela, koje je okvalifikovano kao nasilničko ponašanje. Inače, zanimljivo je kako lokalitet Đačkog doma već duže vrijeme, na zahtjev Međunarodne organizacije za migracije (IOM), obezbjeđuju pripadnici zaštitarske agencije, koju je angažovala ta organizacija, a ne policija.

Premijer USK Husein Rošić nedavno je izjavio kako će od IOM-a tražiti da se policajci ponovo vrate na poslove, budući da se u posljednje vrijeme bilježi porast broja krivičnih djela i prekršaja.