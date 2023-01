Više osoba privedeno nakon napada na Ilidži

SARAJEVO – Sarajevska policija privela je više osoba koje se sumnjiče da su učestvovale u incidentu koji se desio u subotu naveče kada je u napadu u hotelu Hils na Ilidži izboden roditelj iz Srbije čije dijete učestvuju na Međunarodnom omladinskim fudbalskom turniru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su da su identifikovali i lišili slobode nekoliko osoba nad kojima se trenutno provodi kriminalistička obrada.

Na Ilidži je napadnuta grupa građana iz Beograda, prvo suzavcem, a zatim je jedan od njih izboden nožem. Prema nekim informacijama u napadu je učestvovala grupa za koju se pretpostavlja da su navijači, a tačan povod se još utvrđuje.

“Na ovom turniru u Sarajevu gdje ima 400 ekipa, dobro ste me čuli, 400 ekipa iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i BiH nema nijedna jedina ekipa iz Sarajeva. Ovaj turnir je jedna čista komercijala, putujemo po turnirima po cijeloj Evropi i ovako lošu organizaciju nisam video. Ovakav vid jeftinog marketinga. To možda dolazi i sa te strane, neko je možda želeo da naudi organizatori i da kaže eto ti sad kad ne želiš ekipe iz Sarajeva. To uopšte ne mora da bude ni u čijoj režiji, dovoljno da se skupi 15 huligančića”, rekao je predstavnik Fudbalskog kluba Zvezdara iz Beograda za N1.

Iz FK Zvezdara rekli su da se roditelj koji je povrijeđen u incidentu, nakon što mu je ukazana pomoć u KCUS, vratio u hotel i da se osjeća dobro.