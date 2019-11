Vjetar prevrnuo prikolicu kamiona u Kupresu

KUPRES - Jak vjetar koji duva u pojedinim dijelovima BiH počeo je da stvarati probleme vozačima. Naime, u Kupresu je duvao toliko jak vjetar da je prevrnuo prikolicu kamiona, dok se teretno vozilo popriječilo preko puta.

Jak vjetar duva u jugozapadnim krajevima Bosne i hercegovine, pa se vozači pozivaju na opreznu vožnju. Na ovim dionicama upozorava se na mogućnost srušenih stabala ili granja na kolovozu. Skreće se pažnja i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja, prenosi "Avaz.ba".

Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj - Olovo, gdje se izvode sanacioni radovi. Saobraćaj je na ovoj dionici preusmjeren preko starog prijevoja Karaula, navodi BIHAMK.

Na magistralnom putu Zenica - Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 5 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo - Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik - Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani - Metković (između graničnih prijelaza) i Ključ - Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Zbog učestalih padavina kolovoz je pretežno mokar. Na svim dionicama savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.