Vlasnik kineske radnje dječakovom glavom udarao o ogradu

DOBOJ - Sve se odigralo munjevito, vlasnik je izašao iz kineske radnje i rukom dohvatio prvog dječaka koji se tu nalazio i počeo ga tući, a u pomoć mu je došla supruga sa metlom u ruci.

Tako su očevici opisali šta se u ponedjeljak naveče dešavalo ispred kineske radnje u Ulici kralja Aleksandra u Doboju kada je teške povrede zadobio dvanaestogodišnji I.P. vraćajući se sa drugovima iz škole.

"Čula sam galamu, kada sam pogledala, vidjela sam da čovjek tuče dječaka. Pošto sam imala mušteriju, nisam imala vremena da se bavim time, bio je kraj radnog vremena", priča radnica kioska koji se nalazi u neposrednoj blizini, te dodaje da je vidjela grupu dječaka kako prolazi pored kineske radnje.

Dragan Prodić, otac povrijeđenog dječaka, priča da se njegov sin sa još trojicom dječaka vraćao sa nastave i prolazio pored kineske radnje, koja se nalazi oko 300 metara udaljenosti od OŠ "Vuk Stefanović Karadžić".

"On je istrčao iz radnje (Kinez), moj sin nije ni bježao, iznenadio ga je, i to se sve desilo na trotoaru. Jednom je razbijen o asfalt, pa još jednom i onda ga je vukao do metalne ograde i udarao glavom o ogradu. Pri pokušaju da odbrani druga još jedan dječak je dobio udarac od supruge tog siledžije, Kineskinje, i djeca su se uplašila i razbježala", ispričao je Prodić.

Sina je, kaže, zatekao na mjestu događaja u stanju šoka i naredna tri sata nije mogao da ga smiri. Dodaje da je, navodno, Kinez bio isprovociran pitanjima i dobacivanjem djece.

"Ne želim da pomislim da može postojati bilo kakav razlog za brutalno premlaćivanje dvanaestogodišnjaka. Da neko dječjom glavom lupa u kapiju, za to ne postoji nikakvo opravdanje. Kao roditelj preduzeću sve zakonske mjere, jer ovakvi krvnički napadi na djecu ne smiju da se dešavaju", kaže Prodić.

Juče je ta radnja bila otvorena, ali na licu mjesta nismo zatekli ni Kineza vlasnika ni njegovu suprugu da čujemo njihov komentar.

Policiju je, kako saznajemo, pozvao gost kafane koja se nalazi pored radnje, a u ovom ugostiteljskom objektu saznajemo da se vlasnik žalio tvrdeći "da mu stalno lome robu koja je izložena ispred".

"Izašla sam i vidjela da ljudi stoje, gledaju i ništa ne preduzimaju. Psovali su, ali nisu pokušali da prekinu sve. Ja sam kao žensko morala da uletim i zagalamim. Uvela sam dječaka u radnju, umila ga i vidjela sam da ima povredu na laktu i na vratu...", priča radnica u ugostiteljskom objektu.

Dječak je zbrinut u Službi hirurgije dobojske bolnice "Sveti apostol Luka", gdje je utvrđeno da, srećom, nema koštanih traumatskih promjena, stavljen mu je gips na ruku i upućen je na CT glave.

"Zadobio je više udaraca u glavu, ali nije gubio svijest, nije povraćao. U suštini je dobrog opšteg stanja, žalio se na glavobolju i bol u desnom laktu. Što se tiče lokalnog nalaza, ima krvni podliv u predjelu desne sljepoočnice i u predjelu lijeve strane vrata, i više ogrebotina po licu, vratu i oba lakta", rekao je dežurni ljekar Zoran Matković.

On je dodao da dječak do daljeg ostaje u bolnici, zavisno od nalaza CT-a glave.

Dragana Kerkez, portparolka Policijske uprave Doboj, kazala je da je u ponedjeljak, oko 18.45, Policijskoj stanici Doboj 1 prijavljeno da u Ulici kralja Aleksandra muškarac tuče dijete, nakon čega su policajci izašli na lice mjesta gdje su identifikovali vinovnike, L.M.Y. (38) i J.H. (39), oboje iz Kine, te dva maloljetnika.

"Svi su saslušavani, i on, i njegova žena i svi svjedoci događaja, tako da je to još u toku. Nakon utvrđivanja stepena zadobijenih povreda dežurni tužilac će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela", izjavila je Kerkezova te dodala da je iz kineske radnje izuzet snimak sa video-nadzora koji bi trebalo da rasvijetli ovaj slučaj.