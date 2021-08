Vodenim šmrkom se branili od napadača s testerom

TREBINJE - Trebinjac Duško Živanić iz sela Kremeni Do, kod Trebinja, zapalio je porodičnu kuću, dio štale i putnički automobil zastava 128, a potom napao i vatrogasce iz Gacka, koji su došli u ispomoć trebinjskim kolegama u gašenju požara na ovom rejonu.

U Policijskoj upravi Trebinje je saopšteno da je sve ovo uradio namjerno, nakon čega je lišen slobode.

Sve se dešavalo u utorak popodne oko 18 časova, dok je u rejonu ovog i drugih trebinjskih sela na jugu opštine bjesnio požar, iako nije ugrožavao kuće u Kremenom Dolu.

"Vatra nije bila došla do Kremenog Dola, već je požar buktio na oko dva do tri kilometra daleko od sela, u brdima i na nepristupačnom terenu, ali smo se mi obreli u ovom selu jer nam je s gašenja u cisterni ostalo vode i nismo je željeli prosuti, već smo svratili kod jednog seljana koji zbog suše nije imao više vode u čatrnji, kako bismo mu barem malo pomogli, ali je baš u tom momentu planula kuća njegovog komšije i jedan dio štale, za šta ćemo kasnije saznati da je to učinio vlasnik", kaže komandir Vatrogasne jedinice Gacko Aleksa Vučković.

Napominjući da su odmah cisternu prebacili do objekata u plamenu, razvukli vatrogasna crijeva i vodom namijenjenom komšiji počeli gasiti vatru, Vučković kaže da ni Živanić oko toga nije pravio probleme, da bi u jednom momentu došao s ručnom testerom i krenuo na vatrogasce, koji su, kako objašnjava, bili prinuđeni da ga zaustave vodenim šmrkovima.

"Nakon toga se on povukao, ali je ubrzo došao do vozila i krenuo testerom da siječe crijeva pa smo bili prinuđeni da se borimo i s vatrenom stihijom i s napadačem, što je trajalo sigurno oko sat vremena, dok nije stigla policija, koju smo pozvali, pa su ga oni poveli sa sobom", dodaje dalje Vučković.

U cijeloj ovoj zbrci je, kako se prisjeća, Živanić pominjao neke nedefinisane i nerazumljive stvari i napravio veliku štetu, jer je iskidao pet-šest vatrogasnih crijeva koja su poprilično skupa.

Kakav je povod bio za ovakvu reakciju, niko pouzdano ne zna, jer vatra nije prijetila ni selu, ni Živanićevoj kući, što su utvrdili i trebinjski vatrogasci, koji su samo sat vremena prije Gačana bili u Kremenom Dolu i uvjerili se u stanje na terenu.

Do Živanića nismo mogli doći jer je noć između utorka i srijede proveo u policijskim prostorijama za zadržavanje, a u srijedu u toku dana je trebalo da da izjavu na pomenute okolnosti, zajedno sa ostalim svjedocima.

Budući da je o događaju odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, koji je navedeni događaj okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta protiv Živanića će biti podnesen i zvanični izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.