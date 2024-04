Vozač iz BiH 10 godina vozio bez vozačke, bio pozitivan na narkotike

SALCBURG – Saobraćajna policija Salcburga danas je tokom rutinske kontrole zaustavila vozača iz Bosne i Hercegovine (29) za kojeg je utvrđeno da je vozi bez vozačke dozvole.

Naime, prema sopstvenom priznanju, on već 10 godina vozi bez dozvole.

Pored ovog teškog prekršaja, on je policiji bio sumnjiv jer se ponašao dezorijentisano pa su ga testirali na narkotike nakon čega je utvrđeno da je pozitivan na THC. On je priznao da je dan prije konzumirao dva džointa, ali je odbio da ode na specijalističko utvrđivanje njegove spobonosti za vožnju. On je isključen iz saobraćaja i protiv njega će biti podnesena prijava.

