Vozaču iz BiH zapalila se prikolica tokom vožnje

BEČ – Samo prisebnošću vozača iz Bosne i Hercegovine (42) spriječena je tragedija, nakon što mu se tokom vožnje zapalila prikolica u kojoj je prevozio robu između koje je došlo do hemijske reakcije koja je uzrokovala požar.

Naime, kako prenose austrijski mediji, on je vozio u pravcu Beča, ali je u neposrednoj blizini odmorišta Tvimberg primijetio dim iz prikolice. On je odmah otkačio prikolicu, a svim vozačima na odmorištu je rekao da se sklone jer ne zna da li će doći do eksplozije. U međuvremenu su na lice mjesta došli vatrogasci koji su uz posebnu zaštitnu opremu gasili požar.

Na mjestu incidenta pozvani su i eksperti kako bi utvrdili kako je došlo do hemijske reakcije i šta je zapravo uzrok požara.

Mediji prenose da nije bilo opasnosti od širenja požara niti opasnosti po okolinu.

