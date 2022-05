Vrhovac: Ne očekujemo veće kašnjenje u plasmanu kredita zbog požara

BANJALUKA - Dražen Vrhovac, vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS), ne očekuje da će ova institucija imati veća kašnjenja u plasmanu kredita nakon požara u kojem su u noći između subote i nedjelje izgorjele njihove prostorije u Banjaluci.

"Do toga može doći vjerovatno na par dana, ništa duže. Nije takva šteta da se objekat ne može koristiti. Procentualno, požar je zahvatio svega nekih 15 odsto drugog sprata koji koristimo. To vrlo jednostavno riješimo, imamo prostor gdje ćemo Sektor za finansije da prebacimo i da radi svoj posao. Nama je bitno da što prije uđemo u objekat, da ga očistimo uredimo i osposobimo za dalji nesmetan rad", naveo je Vrhovac u izjavi za "Nezavisne novine".

On je istakao da očekuje da će za to trebati najviše par dana, odnosno do kraja sedmice.

"Ja sam juče cijeli dan i noć proveo tamo, kao i danas. Inspektori su nam bili rekli da ćemo danas moći ući. Mi smo se bili organizovali da u devet časova idemo u čišćenje i uređenje objekta, s obzirom da je nama samo dio drugog sprata uništen, gdje boravi 11 - 12 radnika. Sve ostalo nam je manje - više samo pokriveno prašinom, gareži i prljavštinom. Mi koristimo drugi, treći i četvrti sprat, a i peti je u vlasništvu IRB-a, a iznajmljen je Garantnom fondu", naveo je Vrhovac.

Međutim, kako je dodao, jutros je tužilac izašao na teren i rečeno im je da ne mogu ni danas, a vjerovatno ni prvi dio sutrašnjeg dana, ući u objekat, dok se ne izvrše dodatna vještačenja po nalogu Tužilaštva.

U izjavi za "Nezavisne novine", Vrhovac je dodao da je njihova imovina osigurana u osiguravajućoj kući, te da će ta osiguravajuća kuća pokriti kompletnu štetu nastalu u požaru.

"Naša arhiva je potpuno neoštećena i sačuvana. Server sala je takođe potpuno neoštećena. Nećemo imati nikakav problem da uspostavimo potpun proces rada", naglasio je Vrhovac.