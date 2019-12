Vrhovni sud RS: Ponovo ukinuta presuda Slobodanu Markoviću

BANJALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske ponovo je ukinuo presudu kojom je Slobodan Marković (57) iz Banjaluke osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja ubistva sugrađanke Biljane Keserović koju je brutalno pretukao drvenom palicom.

Sekretar Vrhovnog suda Jelena Despotović kazala je da je vijeće uvažilo žalbu odbrane i predmet je vraćen na novo suđenje banjalučkom Okružnom sudu.

Motiv napada i brutalnog premlaćivanja Biljane Keserović nije naveden u optužnici niti je naveden u presudi. Markovć je nakon zločina pritvoren, ali je kasnije odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske pušten da se brani sa slobode.

Markoviću se do sada sudilo dva puta u Okružnom sudu u Banjaluci i oba puta je dobio petogodišnju kaznu.

Prema presudi on je Keserovićevu napao 5. decembra 2016. godine u podzemnoj garaži u banjalučkoj ulici Svetozara Markovića. Navodi se da je napad isplanirao, pa je pod točak njenog "pežoa 308" postavio komad drveta kako ne bi mogla pokrenuti vozilo.

Kada je sišla u garažu ona je bezuspješno pokušavala da krene, pa je izašla iz auta i sagnula se da vidi u čemu je problem. Tad se Marković iznenada pojavio, napao je i udario u glavu drvenom palicom dugom 73 centimetra koja je bila obložena najlonom.

Od udarca je nesrećna žena pala na beton, a Marković je nastavio da je tuče. Udarao je po glavi i cijelom tijelu, a nakon nekoliko udaraca je podigao i pokušao da ugura u vozilo. U tome nije uspio jer se ona opirala i ponovo pala na beton.

Nasilnik joj je tad stao nogom za vrat i nastavio da je tuce klečeći na njoj. Uhvatio je za vrat i zavezao joj je platno preko usta da ne bi galamila, ali ga je ona skinula i počela da doziva u pomoć.

Njene pozive u pomoć čuli su komšije Nemanja Cigojević i Darko Kremenović, koji je advokat. Kada je vidio Markovića da sjedi na ženi, Cigojević je povikao "šta to radiš čovječe", pa je nasilnik krenuo da bježi. On i Kremenović su potrčali za njim i uspjeli su da ga stignu i savladaju te zadrže do dolaska policije.

Markoviću se do sada sudilo dva puta u Okružnom sudu u Banjaluci i oba puta je dobio petogodišnju kaznu. Prvi put je osuđen u septembru 2017. godine, ali je u maju prošle godine Vrhovni sud ukinuo tu presudu.

Nakon ponovljenog suđenja Marković je u banjalučkom Okružnom sudu početkom aprila ponovo osuđen, ali i ovaj presuda nije prošla u Vrhovnom sudu RS.