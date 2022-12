Vršnjačko nasilje u Derventi: Vezali dječaka za stolicu i vrijeđali mu majku

DERVENTA - Policiji u Derventi prijavljen je slučaj vršnjačkog nasilja od strane maloljetnih lica u Srednjoškolskom centru "Mihajlo Pupin" u ovom gradu, što je, nažalost, novi slučaj maloljetničkog nasilja u školama u Republici Srpskoj.

Vinovnici događaja su učenici prvog razreda ove škole, a majka dječaka koji je prijavio nasilje tvrdi da je njen 15-godišnji sin mjesecima trpio razne vrste uvreda te fizičkog nasilja od strane njegovih kolega iz razreda.

"Kada je krenuo u srednju školu, od prvog dana je verbalno vrijeđan najgorim uvredama i psovana mu je majka. On je ćutao o tome, na odmoru je znao dobiti šamar, ćušku po glavi, da ga navlače za uši", kaže ona.

Tvrdi da je njen sin maltretiran zbog njegovog fizičkog izgleda jer je, navodi, sitne građe. Takođe, tvrdi da se čak radilo i o seksualnom nasilju.

"Za vrijeme nastave na svim predmetima od septembra doživljava prozivanja. On sjedi u prvoj klupi ispred profesora. Rekao mi je da mu stalno psuju majku, da to traje tri mjeseca, a da je samo jedan profesor reagovao. Razočarana sam takvim ponašanjem profesora i pedagoga", priča ona.

Za kompletan slučaj saznalo se tek početkom decembra.

"Sve je kulminiralo 5. decembra na času engleskog, kada profesorica nije bila na času oko 10 minuta. Dvojica drugova iz razreda su mu nabila stolicu na glavu, a izolir-trakom su ga oblijepili i tako ga ponizili. Oduzeli su mu telefon, a tako rade i drugoj djeci. On donedavno nije imao hrabrosti da kaže ni meni, niti je bilo kome prijavljivao, dok konačno nije otišao školskom psihologu", kaže ona i dodaje:

"Mi smo razgovarali sa pedagogom, direktorom, razrednikom. Neki su čak nudili da to stavimo pod tepih. Moj sin i ja smo već posjetili psihijatra, moramo ići opet, ali ako ovo ostane u Derventi - od ovoga neće biti ništa. Zato ne želim da to ostane u Derventi, već da spriječimo dalje nasilje", poručuje ona.

Da priča nije bez osnova potvrdili su izvori "Nezavisnih" iz ove derventske škole...

"Dječak je maltretiran. Majka je rekla da to traje duže vrijeme, a mi u školi to nismo znali. Sigurno je da su ga vezali za stolicu selotejpom i da su mu oteli telefon", kažu naši izvori i poručuju da je škola odmah pojačala rad sa spornim odjeljenjem. Naši izvori nisu mogli potvrditi informaciju da se radilo i o seksualnom nasilju nad maloljetnikom.

"Za njih je to interna šala. To ne može biti interna šala. Mi smo to prijavili i to će biti ispitano", kazali su naši izvori.

Gordana Asentić, direktorica Srednjoškolskog centra "Mihajlo Pupin" u Derventi, kaže da je ona dobila prijavu od strane školskog psihologa i da se slučaj prati.

"Čim smo utvrdili da ima nekih naznaka nasilja, odmah smo obavijestili policiju, Centar za socijalni rad i sve roditelje učenika koji su učestvovali u tome. Oni sada rade svoje radnje", pojašnjava Asentićeva i dodaje:

"Dječak nije bio u školi zadnja tri dana, a majka koja je od početka sarađivala sa nama u svemu sada tvrdi da smo mi krivi za sve. Ja sam pedagog i garantujem vam da niko od nas, nijedan prosvjetni radnik, kad čuje za neko nasilje neće ostati nijem i neće biti da ne reaguje. Mi smo svi roditelji, svi imamo djecu i stojimo na raspolaganju nadležnim organima", istakla je Asentićeva, koja je ostavila mogućnost da učenici budu propisno kažnjeni ukoliko se dokažu sve činjenice.

Iz Centra za socijalni rad Derventa rečeno nam je da je slučaj prijavljen.

"Sve je još u toku, radi se o maloljetnim licima i ne mogu vam više otkriti", rekla je za "Nezavisne novine" Maja Popović, direktorica Centra za socijalni rad.

Iz policije u Derventi dobili smo informacije da se utvrđuju sve okolnosti i nisu željeli iznositi nikakve kvalifikacije dok istraga ne bude gotova.

Ipak, naš izvor iz MUP-a potvrdio je da je u prijavi koju posjeduje policija u Derventi navedeno da je učenik vezan za stolicu od strane dva druga učenika, koja su mu potom stavila stolicu na glavu, nakon čega su mu uputili brojne prijetnje.

Međutim, da stvar bude još gora, "Nezavisne" saznaju da su u posljednjih nekoliko dana još dva učenika iz Srednjoškolskog centra u Derventi prijavila vršnjačko nasilje. Iz ove obrazovne ustanove potvrdili su nam da postoji još slučajeva, ali ne potvrđuju da su to dva nova.

"Postoje još neka saznanja, bile su u pitanju dvije različite stvari. Konkretno, za jednog dječaka smo saznali od socijalne radnice i majke i odmah smo krenuli da ispitujemo", kazala je direktorica Gordana Asentić, dok su iz Centra za socijalni rad bili nešto konkretniji, poručivši da je radnica Centra na terenu i da sve provjerava.