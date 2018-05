Za bludničenje nad maloljetnicom 12 godina zatvora

TREBINJE - Zbog višegodišnjeg bludničenja nad maloljetnom rođakom, Zoran Tepavčević iz Kalinovika osuđen je na 12 godina robije.

Presudu mu je izreklo Sudsko vijeće Okružnog suda u Trebinju, koje ga je proglasilo krivim za polno nasilje nad djetetom.

U saopštenju iz te pravosudne institucije navodi se da je analizom dokaza izvedenih na glavnom pretresu izveden pouzdan zaključak o osnovanosti optužnice koju je protiv Tepavčevića podiglo trebinjsko Okružno javno tužilaštvo.

"Sudsko vijeće je na pouzdan način utvrdilo da je optuženi neutvrđenog dana i mjeseca krajem 2000. godine, pa sve do neutvrđenog dana i mjeseca do početka 2008. godine, u selu Jažići, opština Kalinovik, u cilju zadovoljavanja svog polnog nagona, vršio polne radnje nad svojom daljom rođakom E.T.", saopštili su iz Okružnog suda u Trebinju.

Podsjetimo, juče je zbog pedofilije, odnosno dječje pornografije putem Facebooka, Brčak G.O. (45) pravosnažno osuđen na četiri godine robije.

Optužnica po kojoj je proglašen krivim teretila ga je da je putem interneta i Facebooka djevojčice nagovarao da mu šalju eksplicitne fotografije.

U postupku je dokazano da je G.O. šest djevojčica iz Brčkog i drugih mjesta u BiH, uzrasta od 11 do 13 godina, upoznao s pornografskim sadržajem, nagovoriši neke od njih i da se fotografišu u seksualno eksplicitnim pozama i pošalju mu takve fotografije.

Početkom ove godine Tužilaštvo Brčko distrikta optužilo je G.O. da se putem Facebooka povezivao s djevojčicama.

"Optuženom je stavljeno na teret da se preko profila, koji je otvorio pod lažnim imenom, predstavljao kao djevojčica, a potom žrtvama činio pristupačnim fotografije pornografskog sadržaja. Osim toga, dvije žrtve uspio je nagovoriti i da se fotografišu u seksualno eksplicitnim pozama, te da mu takve fotografije pošalju putem ove društvene mreže", saopšteno je iz brčanskog Tužilaštva.

Tužilaštvo Brčko distrikta, u saradnji s policijom, kako se dodaje, nastavlja procesuirati ovakve slučajeve insistirajući na njihovom otkrivanju, dokazivanju i strogom kažnjavanju.