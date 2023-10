Za brak sklopljen u BiH obećano mu 20.000 franaka pa uhapšen

COFINGEN – Suđenje za prevaru sa ciljem dobijanja legalnog statusa u Švajcarskoj otkrilo je kako mnogi legalizuju svoj boravak u ovoj zemlji.

U sudu u švajcarskom Cofingenu jedan od svjedoka na suđenju optuženoj za prevaru izazvao je smijeh prisutnih u sudnici.

Naime, on je objasnio da mu je optužena obećala 20.000 franaka kako bi sklopio brak iz interesa. On je to i učinio, ali je bračna zajednica doživjela krah:

„Dogovor je bio da da odemo u BiH, gdje smo sklopili brak. To sam i učinio i sutrdan se vratio u Švajcarku“, rekao je svjedok na suđenju. On dodaje da mu je za taj brak obećano 20.000 franaka, od čega je dobio polovinu novca. Na pitanje predsjedavajućeg sudije kako je došlo do kraha bračne zajednice, svjedok je kratko odgovorio:

„Nije potrajalo jer sam ubrzo uhapšen“, rekao je on iskreno.

