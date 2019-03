Za četiri dana 656 pijanih vozača u Srpskoj

​BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u periodu od 7. do 10. marta 2019. godine, sprovelo pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, sa akcentom na kontrolu vozača pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje, tokom koje je testirano 3.359 vozača, a kod njih 656 ili 19,5 odsto utvrđena je alkoholisanost.

"Kod 85 vozača utvrđena je količina alkohola preko 1,51 g/kg, kod njih 223 utvrđena je količina od 0,81 do 1,50 g/kg, kod 298 vozača od 0,31 do 0,80 g/kg, dok je kod 50 vozača utvrđena količina alkohola od 0,01 do 0,30 g/kg", saopšteno je iz MUP-a RS.

Zbog vožnje u stanju srednjeg ili teškog pijanstva, 85 ili 12,95% vozača lišeno je slobode. Kod 48 ili 7,3% vozača mlađih od 21 godinu starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva, utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu.

"Od 14 vozača koji su potvrgnuti ispitvanju na prisustvo opojnih droga ili lijekove koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje, kod dva vozača je utvrđeno prisustvo opojnih droga u organizmu", stoji u saopštenju.

Prošle godine evidentirano je 120 saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, a prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno je kod vozača u 40 saobraćajnih nezgoda, a preko 1,5 gr/kg alkohola izmjereno je kod vozača u 22 saobraćajne nezgode.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje da se svi učesnici u saobraćaju odgovorno ponašaju i poštuju propise, te tako zaštite sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju.