Za devet godina na putevima u RS izgubljeno 1.252 života

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj za devet godina poginulo je 1.252 osoba, a najveći broj saobraćajnih nesreća sa tragičnim ishodom uzrokovali su brza vožnja i alkohol.

Podaci navedeni u informaciji o sprovođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. u prošloj godini, pokazuju da se broj saobraćajnih nesreća lani povećao za 11 odsto u odnosu na 2011, što potvrđuje da nije uspostavljen strategijom projektovan trend smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

U tom dokumentu navedeno je da se lani na putevima u Republici Srpskoj dogodilo 10.369 saobraćajki, što je za skoro 990 nesreća više nego 2011. godine.

Iako je ukupan broj saobraćajnih nesreća u proteklom periodu povećan, u informaciji koja bi trebalo da se nađe pred poslanicima na sljedećoj sjednici parlamenta Srpske, navedeno je da se broj poginulih u saobraćajkama smanjio za oko 20 odsto u odnosu na 2011. godinu.

"Međutim ti brojevi variraju po godinama, te je lani zabilježeno povećanje broja saobraćajnih nesreća sa poginulim licima, što pokazuje da sistem zaštite od saobraćajnih nesreća na putevima u Republici Srpskoj nije stabilan", navedeno je u informaciji.

Najviše života na putevima u Srpskoj, čak 150, ugašeno je 2011. godine, a najpovoljnija situacija bila je 2017. godine, kada su u saobraćajkama stradala 103 lica. U saobraćajnim nesrećama u prošloj godini ugašeno je 120 života.

Rukovodilac Odsjeka za vozače, vozila i puteve u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milan Tešić ističe za "Glas Srpske" da je statistika godinama nakon usvajanja strategije bila pozitivna, ali da je lani zabilježeno povećanje broja poginulih u saobraćaju.

"Analize su pokazale da su najrizičniji mjeseci bili jul i avgust, te da je za ta dva mjeseca lani poginulo 40 ljudi. Tome je doprinio povećan priliv našeg stanovništva koje živi u inostranstvu, jer su u tom periodu evidentne gužve na putevima, što utiče na to da vozači gube strpljenje, dolazi do rizičnih preticanja koja dovode do saobraćajnih nesreća", rekao je Tešić.

On je naglasio da su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom brza vožnja i alkohol.

"Da bi eleminisali ili bar smanjili te uzroke nabavljeno je nekoliko stacioniranih i mobilnih radara. Sa druge strane pripadnici MUP-a su pojačali kontrole kada je riječ o upotrebi alkohola", rekao je Tešić.

Dodao je da je zadatak strategije da do 2023. bude prepolovljen broj poginulih učesnika u saobraćaju u odnosu na 2011, koja je prilikom izrade dokumenta uzeta kao bazna godina.

"Plan je da do 2023. broj poginulih u saobraćajnim nesrećama bude smanjen na bar 80 lica. Trendovi i analize koje smo radili proteklih godina pokazuju da ukoliko se dodatno potrudimo ti ciljevi nisu toliko nedostižni", zaključio je je Tešić.

Podsjetio je da je strategija donesena u skladu sa globalnom strategijom bezbjednosti saobraćaja, koju su usvojile Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija, a zasniva se na pet stubova - bezbjedniji učesnici u saobraćaju, bezbjedniji putevi, bezbjednija vozila, njega nakon nesreće i upravljanje sistemom bezbjednosti saobraćaja.

Indikatori

Milan Tešić ističe da bi jačanju sistema bezbjednosti i buđenju svih policijskih uprava trebalo doprinijeti mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja.

"Mjerenja su već u toku, a rezultati koje očekujemo početkom jeseni pokazaće koje policijske uprave dobro rade svoj posao, a koje nedovoljno realizuju svoje aktivnosti", rekao je Tešić.

Zemlje sa najvećim brojem poginulih u saobraćaju u Evropi na 100.000 stanovnika

12,65 - BiH

12,32 - Albanija

11,34 - Litvanija

11,16 - Bjelorusija

9,9 - Moldavija

Zemlje sa najmanjim brojem poginulih u saobraćaju

2,49 - Švedska

2,58 - Velika Britanija

2,81 - Holandija

2,82 - Švajcarska

2,89 - Danska

