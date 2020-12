Za dva dana kažnjen 71 pijani vozač

BANJALUKA - Policija na području Banjaluke i Laktaša za dva dana kaznila je 81 vozača, od čega 71 zbog prisustva alkohola u krvi.

Kontrolisana su ukupno 342 učesnika u saobraćaju, od čega na alkohol 341.

"Zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisan je 71 vozača od čega, 41 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 16 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 4 vozača su zadržana lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i 1 vozač koji je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su 3 'mlada vozača', odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

"Po akcentu akcije izdato je 70 prekršajnih naloga i 11 prekršajnih naloga po drugim osnovama", dodaje se.

Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.