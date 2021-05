Za dva dana kažnjeno 196 pijanih vozača u Banjaluci

BANJALUKA - Banjalučka policija kontrolisala je 1.963 učesnika u saobraćaju, od kojih je 1.901 vozač podvrgnut alko-testiranju, a njih 196 je sankcionisano i isključeno iz saobraćaja zbog nedozvoljene koncentracije alkohola u krvi.

U akciji koja je provedena proteklog vikenda, od ukupno sankcionisanih 196 vozača, njih 107 je imalo od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, 67 vozača od 0,81 do 1,50 promila, a 12 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do otrežnjenja zbog koncentracije alkohola u krvi veće od 1,5 promila.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su četiri vozača odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola, kao i da je zbog alkohola sankcionisano šest vozača mlađih od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Po akcentu akcije izdata su 193 prekršajna naloga i 63 prekršajna naloga po drugim osnovama.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.