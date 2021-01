Za dva dana sankcionisana 142 pijana vozača

Službenici Policijske uprave (PU) Banja Luka, na putevima koji su u nadležnosti ove Uprave, u dane proteklog vikenda, sa ciljem održavanja i poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, realizovali su regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju kojom prilikom je sankcionisano 142 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz ove PU.

Policiajci su kontrolisali 1594 učesnika u saobraćaju kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje 1558 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisana su 142 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja.

"Od ukupno sankcionisana 142 vozača sankcionisano je 85 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 45 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 8 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i 1 vozač koji je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu", navodi se u saopštenju.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su 3 „mlada vozača“, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Po akcentu akcije izdat je 141 prekršajni nalog i 69 prekršajnih naloga po drugim osnovama.

"Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, a u cilju zaštite svog života i života drugih učesnika u saobraćaju", navodi se u saopštenju PU Banjaluka.