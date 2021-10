Za dvije godine 11 napada na dobojske policajce

DOBOJ - Na području u nadležnosti Policijske uprave Doboj od 2019. godine evidentirano je 11 napada na policijske službenike u kojima je pet policajaca zadobilo lakše tjelesne povrede, rekao je Srni načelnik ove uprave Slobodan Radinković.

Radinković je naveo da su u ovoj godini evidentirana tri napada na policijske službenike i da su sva tri okarakterisana kao krivična djela, u prošloj godini bila su tri napada okarakterisana kao prekršaji, a u 2019. godini pet, od kojih dva krivična djela i tri prekršaja.

"U svim slučajevima napadnuti su pripadnici opšte i saobraćajne policije koji su najbrojniji, najviše su na ulici i u svakodnevnom kontaktu sa građanima", izjavio je Radinković.

On kaže da su ove godine napad na policijske službenike izvršila tri lica, u prošloj godini četiri, a 2019. godine šest lica, od kojih je jedan povratnik u činjenju ovog krivičnog djela.

Radinković navodi da je u svim slučajevima riječ o primjeni fizičke snage, a da nije zabilježena upotreba vatrenog ili hladnog oružja.

"Najčešće do napada na policijske službenike dolazi prilikom hapšenja i legitimisanja lica, te kontrole saobraćaja", rekao je Radinković i dodao da su u ovoj godini lakše povrijeđena dva policajca, u prošloj jedan, te dva u 2019. godini.

On pojašnjava da je zakonom propisana upotreba sredstava sile koju policijski službenik primjenjuje u slučaju napada, a koja treba da bude srazmjerna intenzitetu napada.

"Što je napad agresivniji to su i sredstva sile teža", kaže Radinković i dodaje da u svim situacijama policija postupa na način da se prvo izdaju jasna i glasna naređenja, a ako se lice ogluši o njih primjenjuje se sila, bilo da je to i pasivan otpor.

Kada su u pitanju sankcije za napad na policijske službenike, Radinković navodi da je za prekršaje predviđena novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM i kazna zatvora do 60 dana.

"Pored prekršajnih naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka kada je bio direktan napad na ovlašteno službeno lice, član 24 Zakona o javnom redu i miru predviđa i slučajeve ometanja odnosno nepostupanja po zakonitom naređenju ili postupanju policijskih službenika i takvih prekršaja je u ovoj godini evidentirano 53, u 2020. godini 49, a u 2019. godini 64", rekao je Radinković.

On kaže da kazne iznose od 500 KM do 700 KM, s obzirom da u slučajevima kada policijski službenik izdaje prekršajni nalog na licu mjesta on može da izda najnižu propisanu kaznu koja iznosi 500 KM.

"Veću kaznu može izdati sud kada policija podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, uključujući i kaznu zatvora", pojasnio je Radinković.