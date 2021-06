Za prvih pet mjeseci napisano preko 17.000 kazni, sankcionisano i 550 pješaka

BANJALUKA - Za prvih pet mjeseci ove godine policijski službenici na području grada napisali su 17.240 kazni za počinjene prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, rekla je za "Nezavisne" Danijela Mučibabić, portparol Policijske uprave Banjaluka.

Prema njenim riječima, najviše kazni napisano je za prekoračenje dozvoljene brzine, i to za 2.438 prekršaja.

"Na području grada u toku ove godine sankcionisano je 550 pješaka zbog prelaska mimo pješačkog prelaza. Sankcionisano je i ukupno 2.196 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola", navela je Mučibabićeva.

U toku prošle godine policijski službenici napisali su ukupno 33.290 kazni za počinjene prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

"Policijski službenici su u toku prošle godine najviše sankcionisali prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine, i napisano je ukupno 4.114 kazni", kazali su u Policijskoj upravi Banjaluka.

Mučibabićeva je dodala da kazna za pješake koji prelaze kolovoz na udaljenosti manjoj od 100 metara od obilježenog pješačkog prelaza iznosi 40 KM.

"Kazna za vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola zavisi od izmjerene količine alkohola u organizmu odgovarajućim uređajem. Do 0,30 g/kg, te ako je vozač mlađi od 21 godine ili ima manje od tri godine vozačkog iskustva iznosi 50 KM, od 0,31 do 0,80 g/kg 50 KM i jedan kazneni bod. Od 0,81 do 1,50 g/kg 100 KM, dva kaznena boda i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom, te preko 1,51 g/kg 400 KM, dva kaznena boda i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom", objasnila je Mučibabićeva.

Navodi da su kazne za vozače koji upravljaju vozilom brzinom većom od dozvoljene srazmjerne prema brzini kretanja.

"Za brzinu višu od 10 do 20 kilometara na čas od dozvoljene kazna je 50 KM, od 20 do 30 km/h 100 KM, dva kaznena boda i mjeseca dana zabrane upravljanja vozilom, i preko 30 kilometara na čas 400 KM, dva kaznena boda i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom", istakla je Mučibabićeva.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS, kazao je za "Nezavisne" da je veliki broj kazni potpuno realna situacija, na koju su stručnjaci za saobraćaj upozoravali i ranije.

"Postavljen je veliki broj kamera i stacionarnih radara na području grada i tek sada se može utvrditi realno stanje, jer kontrole saobraćajne policije nisu mogle obuhvatati sve dijelove grada. Kazne samo mogu djelimično ublažiti i popraviti stanje, potrebne su i veće edukacije te kampanje putem medija kako bi vozači promijenili svijest", naglasio je Jaćimović.