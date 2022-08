Za sedam dana napadnuto osam policajaca u Srpskoj

BANJALUKA - Iako je ohrabrujuće to što je u prvom polugodištu značajno smanjen broj napada na policajce u Srpskoj, statistika je u posljednje vrijeme dostigla granice alarmantnog, te je za svega sedam dana napadnuto njih osam.

Ovaj niz počeo je 28. jula u Modriči, gdje je, kako ga terete, Željko L. iz Banjaluke, stari policijski znanac, pružao otpor mladom policajcu (24), koji ga je pokušavao i na kraju i uspio savladati, ali je u toj borbi posječen po ruci.

Već sutradan policija iz Broda uhapsila je D.B. iz Dervente, koji je, kako je saopšteno iz policije, vidno pijan nasrnuo na policajce pa su dvojica povrijeđena i ukazana im je ljekarska pomoć u Domu zdravlja Brod.

Odmah narednog dana, odnosno 30. jula, dvojica policajaca napadnuta su u Ljubinju, te su obojica povrijeđena, od čega jedan teško, odnosno slomljena mu je šaka, a zbog toga je na krim-obradi bila grupa osumnjičenih mještana.

Istog dana incident je zabilježen i u Šamcu, gdje je M.V. uhapšen zbog psovki i prijetnji policiji, a tokom hapšenja je jednog policajca ugrizao.

Zabrinjavajući slučaj zabilježen je i 2. avgusta, pošto je N.L. iz Prijedora osumnjičen da je tog dana lakše povrijedio policajca.

Serija napada nastavljena je prekjuče, odnosno 3. avgusta, pošto je, kako ga terete, Đ.L. iz Goražda u Višegradu nasrnuo na policajca, koji je povrijeđen, dok je osumnjičenom utvrđeno 2,17 g/kg alkohola u organizmu.

Ovakvi slučajevi su u prošlom i ovom mjesecu bilježeni na području nekoliko policijskih uprava u Srpskoj.

"Tokom jula na području Policijske uprave Bijeljina evidentirana su dva napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti", kaže za "Nezavisne novine" Aleksandra Marić, portparol Policijske uprave Bijeljina.

Statistika u vezi s napadima na terenu zabrinula je Anicu Jondić, predsjednicu Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja ističe da je trend, koji je bilježen u prvih šest mjeseci, ohrabrivao sve policajce, ali i predstavnike sindikata.

Međutim, kako je naglasila, u proteklim danima ispostavilo se da to definitivno nije trend koji će potrajati.

"Postoji veliki niz evropskih zemalja gdje su sankcije za ovakve napade značajno više, ali kada bi bar u našoj svakodnevici ovdje bilo primjenjivano ono što imamo u zakonu, mislimo da bi i to bila dobra poruka ljudima da to ne rade. Međutim, kada pogledate analizu izrečenih sankcija zbog napada na policijske službenike, one stvarno vrlo rijetko dođu do maksimuma", rekla je Jondićeva za "Nezavisne novine".

Iz MUP-a Srpske su nam potvrdili da je u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano 19 napada na policajce, što je za 26,9 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, kada ih je bilo 26. U tim napadima povrijeđeno je 16 policajaca, a uhapšeno je 20 osumnjičenih napadača.

"Napadi su se najčešće dešavali na trgovima i ulicama, njih 11, potom u ugostiteljskim objektima tri, te ostalim mjestima pet", kaže Mirna Miljanović, načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Srpske.

Inače, kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", u zadnjih pet godina najveći broj napada na policajce evidentiran je 2018, kada ih je bilo 53.