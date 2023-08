Za sve krivi kocarske dugove: Muškarac iz BiH osuđen zbog teške pljačke

GRAC – Sud u Gracu osudio je danas državljanina BiH (27) na tri godine zatvora zbog teške pljačke, prevare i prijetnje nožem,

Naime, on je u maju mjesecu napao konobara, koji je ujedno i radnik jedne kladionice u Gracu, i pod prijetnjom kuhinjskim nožem ukrao 900 evra.

Navodno, kao razlog pljačke naveo je očaj zbog kockarskih dugova jer je već duže vrijeme kocarski ovisnik.

Navodno, bio je očajan jer je novac za kockanje pozajmio od zelenaša koji su od njega tražili da vrati dug, ne birajući sredstva, a navodno su ga u nekoliko navrata i fizički napali.

Sve ovo je državljanina BiH dovelo u bezizlaznu situaciju, a svoj spas je vidio u kladionici. Iako je tokom pljačke sa sobom imao kuhinjski nož, on tvrdi da nije imao namjeru da naudi konobaru. Očevici pljačke su pokušali da ga uhvate, ali on je uspio da pobjegne. Tokom sudskog saslušanja, svjedoci su potvrdili da je on taj koji je opljačkao kladionicu.

Inače, kako prenose mediji, najmirniji u sudnici bio je napadnuti konobar koji je izjavio da mu je ovo već četvrta pljačka te da se nije previše uznemirio.

Sam napadač je tokom suđenja priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a presuda još uvijek nije konačna.