Za tri dana iz saobraćaja isključena 333 pijana vozača

BANJALUKA - Pripadnici Policijske uprave Banjaluka izdali su 1.375 prekršajnih naloga tokom trodnevne akcije, u kojoj su kontrolisali 7.268 učesnika u saobraćaju.

Od ukupnog broja kontrolisanih, na alkohol je testirano 6.393 vozača, a zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisana su 333 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja.

Od ukupno sankcionisanih, 177 vozača sankcionisano je zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 promila, 105 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 promila, dok je 29 vozača zadržano u službenim prostorijama do otrežnjenja zbog koncentracije veće od 1,5 promila.

U saopštenju Policijske uprave Banjaluka navodi se da je šest vozača odbilo da se podvrgne alkotestiranju.

U akciji su 243 učesnika u saobraćaju sankcionisana zbog nekorištenja bezbjednosnog pojasa, dok su 24 vozača sankcionisana zbog nepropisnog prevoženja djece i nekorištenja sigurnosne sjedalice.

Kontrolom je kod 18 vozača utvrđeno da upravljaju vozilom bez položenog vozačkog ispita, dok je 14 sankcionisano zbog vožnje neregistrovanog vozila.

Zbog nepravilne upotrebe mobilnog telefona prilikom vožnje sankcionisano je 12 vozača, dok je 159 vozača kažnjeno zbog upravljanja tehnički neispravnim vozilom.

U sklopu akcije, od višestrukih povratnika u činjenju prekršaja, oduzeta su četiri vozila.

Ova akcija sprovedena je u sklopu preventivno-represivne kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Vozi oprezno, putuj bezbjedno".