Zabranjen rad škole zbog lažnih diploma

BIHAĆ - Ministarstvo obrazovanja USK donijelo je rješenje o zabrani rada Visoke međunarodne škole u Cazinu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, dok je također na period od tri godine ili do pravosnažnog sudskog rješenja privremeno zabranjen rad Centra za obrazovanje odraslih "Vita plus".

U rješenju se navodi kako je osnivač Visoke međunarodne škole Cazin obavezan o svome trošku osigurati nastavak i dovršenje studija za studijske programe, pod pretpostavkom da je nastavni proces tako u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te namiriti polaznicima eventualno prouzrokovanu štetu. U obrazloženju rješenja navodi se niz nezakonitosti koje su u pomenutim školskim ustanovama utvrdili inspekcijski organi, među kojima i to da su diplome izdavane polaznicima za studijske pravce za koje pomenute školske ustanove opšte nisu bile akreditovane.

Podsjećamo, ove privatne školske ustanove bile su predmet istrage u okviru policijske akcije "Pero", koja je izvedena prije nepunih mjesec dana, tokom koje je uhapšeno 20 osoba, a za 11 lica je određen jednomjesečni pritvor.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su u periodu od 2014. godine pronalazili lica i istima za novac pribavljali različite certifikate, osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske diplome. Radi se o brojci od nekoliko hiljada diploma, te su na takav način stekli višemilionsku korist. Samo u periodu od posljednjih šest mjeseci dokumentovano je čak 300 nezakonito izdatih diploma. Osim što su stekli višemilionsku korist, oštetili su budžet FBiH za više od 200.000 maraka neplaćenog poreza.

U akciji je uhapšen i nekadašnji visoki politički funkcioner i generalni sekretar političke partije A-SDA (Stranka demokratske aktivnosti) Admir Hadžipašić, vlasnik i suvlasnik Međunarodne visoke škole i Centra za obrazovanje odraslih "Vita plus". Prije samog hapšenja prikriveni istražitelj je kupio fakultetsku diplomu za koju mu je trebalo svega 30 dana "studiranja" i radilo se o diplomi Ekonomskog fakulteta. Za srednjoškolske diplome trebalo je svega pet do 10 dana. Samo u posljednje tri godine ukupan prihod Visoke međunarodne škole i Centra za obrazovanje odraslih "Vita plus" iz Cazina iznosili su više od 4,6 miliona maraka. Osim Hadžipašića uhapšen je i suvlasnik pomenute škole Goran Lalović, te druge odgovorne osobe zaposlene u pomenutim ustanovama.