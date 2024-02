Zaposleni u Institutu na suđenju Zeljkoviću: "Svi smo se obradovali Bojićevoj ponudi"

BANJALUKA - Svi smo se obradovali kada nam je firma "Prokontrol" poslala ponudu za 50.000 medicinskih respiratornih maski za 6,90 KM po komadu bez PDV-a, jer smo ranije dobijali ponude od 10 KM, pa i 12 KM za jednu masku.

Rekla je ovo svjedok tužilaštva Vanja Čanković na suđenju Branislavu Zeljkoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe u postupcima javnih nabavki, kojima je Republika Srpske oštećena za najmanje 1,3 miliona maraka.

Ona je istakla da je za vrijeme pandemije virusa korona „bio haos kako nabaviti i od koga maske, kao i zaštitna odijela“.

"Ova ponuda je bila svjetlost za naš Institut. U martu 2020. godine dok smo kuburili sa nestašicom zaštitne opreme, zazvonio mi je telefon u kancelariji, to je bio gospodin Slavko Bojić, koji mi je rekla da zove iz Njemačke, te da nam može poslati ponudu za 20.000 maski FFP 2", rekla je Čankovićeva, koja je zaposlena u Institutu za javno zdravstvo RS, prenosi "Glas Srpske".

Kako je ona dalje u svome svjedočenju navela, nedugo nakon završetka poziva na mejl su joj stigle fotografije maski, kao i popratni certifikat.

"Čim sam dobila tu ponudu, isprintala sam je, te odnijela direktoru Zeljkoviću, a on mi je na to rekao da nije siguran da li su to te maske, jer je na njima bila oznaka KN 95, te da odnesem stručnoj službi, tačnije doktorima, da vide da li su dobre maske", pojasnila je ona i dodala da je uradila kako joj je rečeno, i da su to bile te maske koje su njima potrebne.

Na pitanje tužioca Sanje Tadić-Stojisavljević da li su protokolisali tu ponudu ili neke druge, Čankovićeva je rekla da zbog vanrednog stanja i "frke" ponude nisu protokolisane kao prije pandemije virusa Korona.

Tužilac se osvrnuo i na nabavku termalnih kamera, što je Čankovićevoj bilo nepoznato, pa je tokom svog svjedočenja istakla da ona ništa ne zna o tome.

"Sa Univerzitetskog kliničkog centra stigao nam je akt kako kamere trebaju izgledati, kao i sa specifikacijama, ali je naš primarni cilj bila nabavka maski, te se termalnim kamerama nismo bavili", rekla je ona.

Drugi svjedok tužilaštva bio je Đorđe Desančić koji je naveo da je sve što je rađeno u Institutu bilo zakonito.

"Protokol je vođen po pravilniku kancelarijskog poslovanja i nisam uočio nikakve nezakonite radnje. Vodile su ga Dijana Zeljković i Zdrava Prošić", naveo je Desančić, koji je zaposlen u kancelariji za pravne poslove Instituta.

On je pojasnio da nije vršio nadzor kako su one to radile, jer su imali dogovor da, ukoliko je nešto sporno, to riješe zajedno.

Optužnica Zeljkovića i ostale tereti da su u vrijeme pandemije virus korona počinili zloupotrebe pri nabavci medicinske i zaštitne opreme te oštetili budžet Republike Srpske za više od 1,3 miliona KM.

Osim Zeljkovića, optuženi su direktor firme “Prokontrol” Slavko Bojić, vlasnik Turističke agencije "Travel for fan" Saša Marković, bivši direktor banjalučke firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić i direktor firme "Promeding" Dragan Dubravac.

Prema navodima optužnice, koja broji pet tačaka, Zeljković je kršio procedure javnih nabavki te sproveo pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku zaštitnih maski, medicinskih odijela i termalnih kamera od nekvalifikovanih ponuđača po cijenama višestruko većim od nabavnih.

Tako su, kako se između ostalog, navodi u optužnici maske Institutu isporučivane po cijeni višoj za 1.553,49 odsto u odnosu na nabavnu, a medicinska zaštitna odijela po cijeni višoj za 351,38 odsto. Termalne kamere su Institutu naplaćivanje po cijeni višoj za 198,30 odsto u odnosu na nabavne.

Na taj način za sebe i druga osumnjičena lica pribavio je imovinsku korist na štetu budžeta Republike Srpske u iznosu od preko 1,3 miliona KM.

Bojića terete za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u pomaganju, Crljića za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja u pomaganju, Markovića za davanje mita, a Dubravca zbog produženog krivičnog djela zloupotreba u postupku javne nabavke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.