Zašto policija plijeni dokaze 11 mjeseci nakon akcije "Klaster"?

BANJALUKA, BRČKO - Punih 11 mjeseci prošlo je od početka akcije "Klaster", na čijem su udaru privatne visokoškolske ustanove za koje se sumnja da su prodavale diplome, ali taj period nije bio dovoljan istražiocima, pa su i proteklih sedmica tragali za dokazima, zbog čega se postavlja pitanje da li su u prvom navratu nešto zaboravili, ili su u međuvremenu došli do novih saznanja koja treba dokumentovati.

Afera "Diplome" počela je 21. februara prošle godine, kada je saopšteno da je privedeno više radnika i visokih funkcionera univerzitetskih i fakultetskih ustanova u BiH i zaplijenjen novac koji potiče iz nezakonitih aktivnosti.

"Prema prikupljenim dokazima, sumnja se da su osumnjičeni stekli nezakonito više od 600.000 KM", naveli su tada iz Tužilaštva BiH.

Sada, nepunu godinu kasnije, niti se zna koliko je spornih diploma, niti da li je neko za to kriv. Optužnica se ne nazire, a o suđenju da i ne govorimo.

Međutim, da se nešto i dalje radi, svjedočili smo proteklih sedmica. Nova "epizoda" u istrazi bila je 27. decembra 2023. godine, kada je Tužilaštvo saopštilo da se izuzima više desetina studentskih dosijea iz Nezavisnog univerziteta Banjaluka.

"Iz Nezavisnog univerziteta Banjaluka izuzeta je obimna dokumentacija, koja između ostalog obuhvata i dosijee studenata za koje postoji sumnja da sadrže dokaze o nezakonitom postupanju navedene visokoškolske ustanove", naveli su iz Tužilaštva BiH.

Istražioci Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) potom se iz grada na Vrbasu "sele" na obale Neretve, te 15. januara izuzimaju dokumentaciju na više lokacija privatnih visokoškolskih ustanova u Mostaru.

Tačno sedam dana kasnije, SIPA je zakucala i na vrata jedne privatne visokoškolske ustanove iz Brčkog, radi, kako je saopštilo Tužilaštvo, privremenog oduzimanja dokumentacije.

Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da ako pogledamo ovakav rad, on na neki način može ostavljati prostor za sumnju.

"Ako je neka institucija na meti i date joj do znanja da je pod istragom i ostavite joj vremena, to ostavlja mogućnost prikrivanja ili uništavanja određenih dokaza. U neku ruku, to može otežati istragu odnosno postupke dokazivanja ili pribavljanje vjerodostojnih zakonitih materijalnih dokaza ili činjenica", rekao je Kržalić za "Nezavisne novine".

Zbog toga je, dodaje, iznenađujuće i začuđujuće to što nisu odmah izuzeti dokazi, ali su možda istražni organi imali prvu vrstu dokaznog materijala, a onda je on kao domino efekat tražio dopunjavanja.

"Ili sve ovo nije dovoljno bilo pripremljeno, ili je sam pristup otvorio nove spoznaje o činjenju možda više krivičnih djela", pojašnjava Kržalić.

Goran Obradović, novinar EuroBlica, koji je napisao niz tekstova o akciji "Klaster", kaže da aktivnosti koje trenutno sprovode pripadnici SIPA ne ulijevaju povjerenje da bi to moglo dati neke spektakularne rezultate.

"Skoro svi su čuli priče da postoje pojedini fakulteti u BiH gdje se za nekoliko mjeseci može dobiti diploma da ste završili fakultet i zbog toga su svi očekivali da će akcija 'Klaster' stati u kraj takvoj praksi. Pretreseni su brojni fakulteti u BiH, oduzeta je dokumentacija, međutim, gledajući iz ovog ugla, izostao je završni udarac", navodi Obradović.

Akcija je, dodaje on, pokrenuta prije skoro godinu dana i mi još ne znamo da li je i koji fakultet prodavao diplome, šta će biti sa njima i slično.

"Pa čak i da se radi o djeci, valjda bi rukovodioci fakulteta bili toliko inteligentni da sakriju dokaze o nelegalnim radnjama, ako ih je bilo na njihovim fakultetima. Ako su postojali dokazi, oni su sigurno do sada uništeni i sakriveni", rekao je Obradović za "Nezavisne novine".

Danina Rakita, novinarka UNA TV, koja takođe prati tematiku koja se odnosi na akciju "Klaster", podsjeća da je glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić, nekoliko dana nakon akcije, rekao da je istragom utvrđeno da su diplome kupovane na benzinskim pumpama, da se na određenim univerzitetima akademsko zvanje doktora ili profesora moglo steći u roku od pet dana, a da je čak kupljena i diploma diplomiranog inženjera građevinarstva.

Akcija je, podsjeća Rakita, najavljena kao najveća u istoriji fakulteta, te je od tada prošla skoro godina, a epilog je da za sada nema epiloga.

"Sporadično se izuzima dokumentacija, pa se stoga javnost opravdano i pita da li su fakulteti koji su pod istragom imali sasvim dovoljno vremena da isprave ili unište dokaze. Sudski proces još nije počeo, kako bi se rasvijetlili svi detalji ovog slučaja, odnosno javnost još nije dobila ni nadu da će se napokon pokrenuti rješavanje nagomilanih problema u visokom obrazovanju", kaže Rakita za "Nezavisne novine".

S druge strane, sudeći prema onom što kažu iz Tužilaštva BiH, došli su do novih saznanja u ovom predmetu.

"Sprovođenjem istrage, koja je složen proces koji vode agencije za sprovođenje zakona, često se analizom prikupljene dokumentacije dolazi i do novih saznanja o mogućim nezakonitostima, koje Tužiteljstvo ne želi ignorirati. Kada se sprovedu sve potrebne istražne aktivnosti, bit će donesena tužiteljska odluka", rekao je za "Nezavisne novine" Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" prije nekoliko mjeseci pisale, u predmetu "Klaster" pod istragom je 15 osoba sa privatnih visokoškolskih ustanova, uključujući i spoljne saradnike, a terete ih da su, djelujući kao grupa, kupce diploma nalazili od Prijedora do Mostara.

Među njima su, kako nam je tada potvrđeno, i službena i odgovorna lica, radnici i spoljni saradnici visokoškolskih obrazovnih ustanova sa područja oba entiteta u BiH i Brčko distrikta.

"Riječ je o Nezavisnom univerzitetu NUBL Banjaluka, Univerzitetu za poslovne studije UPS Banjaluka, Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke 'Prometej' Banjaluka, Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment PIM Banjaluka, Panevropskom univerzitetu 'Apeiron' Banjaluka, Internacionalnom univerzitetu Travnik, Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt BiH, Univerzitetu modernih znanosti CKM Mostar, Visokoj školi Union Mostar", precizirali su tada iz Tužilaštva BiH.

