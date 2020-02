Završeno suđenje za ispaljivanje projektila na zgradu "Agraminvesta"

BANJALUKA - Aleksandar Radić (43) iz Čelinca, optužen da je ispalio projektil iz ručnog raketnog bacača "zolja" na zgradu "Agraminvesta" u Banjaluci, kazao je u banjalučkom Osnovnom sudu da to nije uradio i istakao da je njegov biološki trag na oružju ostao vjerovatno iz proteklog rata.

Radića optužnica tereti za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. U početku istrage je sumnjičen i za terorizam, ali je Republičko tužilaštvo obustavilo istragu za to krivično djelo.

"Na "zolji", za koju tužilaštvo kaže da je korišćena u krivičnom djelu, DNK analizom nađeno je više tragova, a moj nije bio na okidaču i osiguraču. Na tim dijelovima mora ostati tragova ako se puca. Moguće je da je moj trag na oružju ostao iz rata. Otkriven je samo na remenu, gornjem dijelu i na etiketi. U ratu sam najmanje 100 puta imao kontakt s "zoljom" i pucao iz nje pedesetak puta", kazao je Radić.

Istakao je da nikad nije krio da je koristio "zolju" i da zna s njom rukovati te da je tu vrstu oružja poslednji put koristio 1995. godine i da je s njim u dodir dolazio i godinu, dvije kasnije, kada je bio u obezbjeđenju Milana Martića. Požalio se da mu je u pritvoru onemogućeno da glasa na tadašnjim opštim izborima, piše "Glas Srpske".

"Dok sam bio u pritvoru pred izbore 2018. godine, izmanipulisali su me da ne mogu da glasam na izborima iako sam tražio. Čak mi je rečeno da nemam potrebe da glasam jer se zna za koga ću glasati", rekao je Radić.

Njegovim svjedočenjem završeno je suđenje u ovom slučaju, a presuda će biti donesena 11. februara. Okružni tužilac Dalibor Vrećo zatražio je da Radić bude osuđen jer smatra da dokazi ukazuju na to da je počinio djelo za koje se tereti.

"Obrana je neosnovana, jer je vješak rekao da je DNK trag za koji je utvrđeno da pripada optuženom bio odličan i svjež i da je vrlo malo vjerovatno da opstane 20 godina čak i u idealnim uslovima", kazao je Vrećo.

Branilac optuženog, Zoran Jošić zatražio je da se optuženi oslobodi jer su dokazi tužilaštva sumnjivi.

"Svjedoci koji su vidjeli osobu nakon ispaljivanja rakete nisu prepoznali mog branjenika. Rekli su da je to bila mlađa to osoba s bradom i duge kose. Radić nikad nije imao bradu i dugu kosu. Na korišćenoj "zolji" je nađeno više tragova, a ne zna se čiji su osim za one od mog branjenika. Nejasno je kako nema njegovih tragova na okidaču ako je pucao", kazao je Jošić.

Optužnica Radića tereti da je iz pucao na zgradu koncerna "Agraminvest" u Bulevaru srpske vojske u Banjaluci 30. marta 2018. godine oko 23.40 časova. Navodi se da je ispalio projektil iz "ručnog raketnog bacača "M80", takozvane "zolje" i da je raketa pogodila deveti sprat zgrade gdje su smještene poslovne prostorije društva za osiguranje "Euroherc" te je eksplodirala, probila prozor i završila u plafonu jedne od kancelarija.

U optužnici se ističe da je usljed dejstva eksplozije bojeve glave projektila izazvana opasnost po život radnika obezbjeđenja Dejana D. koji je bio u zgradi te je prouzrokovana materijalna šteta od 29.129 KM.

Navodi se da je Radić nakon toga u banjalučkoj ulici Frana Supila 8, odbacio prazan lanser ručnog raketnog bacača i udaljio se u nepoznatom pravcu. Optužnica ga tereti i da je toku 2018. godine nabavio i do kritičnog dana nedozvoljeno držao "zolju". Radić je bio aktivista SDS-a, povjerenik ove stranke u Čelincu.

Mediji

Aleksandar Radić je u svjedočenju optužio medije da su "radili protiv njega" i da su nekorektno izvještavali te da je sve politički proces.

"Štampa je cijeli slučaj filovala i objavljeno je da sam pritvoren iako u to doba nije bilo doneseno rješenje o tome. U javnosti je govoreno da postoji moj biološki trag iako nalaz u to doba nije bio dostavljen u tužilaštvo", kazao je Radić.

Pojasnio je da je uhapšen 1. oktobra 2018. godine i da su 3. oktobra mediji već objavili da mu je određen pritvor "iako on u to doba nije bio ni saslušan kod tužioca i sudije". Istakao je i da je 1. novembra iste godine objavljeno da mu je pritvor produžen, a on je tada dobio rješenje da je pušten.