Završne riječi u tužbi Dodika protiv Dragičevića

BANJALUKA - U Osnovnom sudu u Banjaluci u toku je iznošenje završnih riječi u postupku koji se vodi po tužbi za klevetu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida Dragičevića i Milana Ćulibrka, glavnog i odgovornog urednika nedjeljnika NIN.

Mediji su ostali ispred Suda, uz obrazloženje da će se današnje suđenje održati u kancelariji u kojoj nema dovoljno mjesta.

Podsjećamo, Dodik je tužbu podnio 2019. godine, povodom intervjua koji je Dragičević dao za NIN te godine.

Kako su ranije naveli iz neformalne grupe "Pravda za Davida", tužba je dostavljena Draganu Tolimiru, Dragičevićevom advokatu i Dodik od Dragičevića traži odštetu od 6.000 KM.

Pred suđenje Dragičević je ponovio da do ovog procesa nije trebalo ni doći te je rekao da je ovo samo samo "spin režima da se ne bi čula javna riječ i sloboda govora".

Dragičević je rekao da je jedino pitanje ko je ubio njegovog sina, a na njega entitetske institucije nisu odgovorile.

"Kakva će biti presuda odlučiće sud. Očekujem oslobađajuću jer nema elemenata klevete. Biće interesantno čuti iznošenje Ćulibrkove završne riječi", rekao je Dragičević.

Kako je naveo, čudno je da je medijima odgovoreno da se na suđenju neće dozvoliti prisustvo javnosti, pa će zato tražiti obrazloženje jer su mediji bitan faktor.

Rekao je i da je Dodik za njega saučesnik u prikrivanju ubica njegovog sina.

Ćulibrk je rekao novinarima da će u svom današnjem iznošenju završnih riječi reći da je sve bilo u javnom interesu, te da su tražili i intervju sa Dodikom, nakon Dragičevića.

"Uradili smo pravu stvar i danas bih to ponovo uradio, jer slučaj nije do kraja rasvijetljen i potrebna je prava istina. Mediji služe javnom interesu i zato smo taj intervju objavili. Ja ću samo reći zašto smo to uradili i da je intervju prenesen od riječi do riječi. Dragičević je tvrdio da ima i dokaze i čudi me da niko nije provjeravao te dokaze pa mi rađa neku sumnju da nije ni postojala baš najbolja volja da se slučaj razriješi na pravi način. Ako smo nešto doprijnijeli da se čuje ta jedna strana u ovoj priči, uradili smo pravi posao. Žao mi je što i druga strana nije bila spremna da iznese svoje stavove", rekao je Ćulibrk.