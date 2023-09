Zbog alkohola kažnjeno 97 vozača

BANJALUKA – Zbog nedozvoljene količine alkohola u organizmu službenici Policijske uprave Banjaluka, kaznili su 97 vozača koje su i isključili iz saobraćaja.

Naime, pripadnici ove Uprave, sa ciljem održavanja i poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, realizovali su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i tom prilikom kontrolisali i izvršili alkotestiranje 2.061 učesnika u saobraćaju.

"Od ukupnog boroja sankcionisanih vozača 67 vozača je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 22 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a šest vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg", navode iz policije.

Dodaju da su zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana dva "mlada vozača", odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Takođe evidentirano je 11 ostalih prekršaja.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju", dodaje se u saopštenju PU Banjaluka.