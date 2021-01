Zbog alkohola sankcionisan 21 vozač u Gradišci

GRADIŠKA - Pripadnici Policijske uprave Gradiška sankcionisali su 21 vozača zbog alkohola od testirana 673, od kojih su četiri uhapšena jer su imala više od 1,50 promila alkohola u krvi, saopšteno je danas iz ove uprave.

Tokom akcije kontrole učesnika u saobraćaju sprovedene proteklog vikenda dva vozača imala su od 0,01 do 0,30 promila alkohola u krvi, 10 je imalo od 0,31 do 0,80, dok je pet vozača imalo od 0,81 do 1,50 promila.

"Apelujemo da se građani pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, da bi vlastitu i bezbjednost drugih podigli na što veći nivo", navodi se u saopštenju.