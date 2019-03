Zbog "gepekovanja" zaradili izvještaj

TESLIĆ - Pravu torturu preživio je sedamnaestogodišnjak iz Teslića, kojeg su prije sedam dana petorica ostrašćenih navijača Crvene zvezde zbog grafita vozali u gepeku, a zatim gurnuli u kontejner.

To je otkriveno nakon što su navijači "propjevali" tokom kriminalističke obrade, pa je protiv Teslićana Saše Bojinovića (32) i Đorđa Vukovića (22) podnesen izvještaj dobojskom Okružnom javnom tužilaštvu zbog krivičnog djela protivpravno lišenje slobode, dok Stevu Lazića (24), Rastka Dujkovića (21) i Petra Aleksića (28) osim za protivpravno lišenje slobode sumnjiče i za krivično djelo tjelesna povreda. Sve je počelo kada je Saša Bojinović 12. marta oko 19 časova zatekao maloljetnika kako pored sale OŠ "Petar Petrović Njegoš" sa drugovima ispisuje grafite omiljenog kluba, Partizana, ali preko grafita Crvene zvezde.

"Kada je vidio šta radi, Saša je uhvatio srednjoškolca za kapuljaču i naredio mu da trči pored njega dok on vozi bicikl. Otišli su do gradske plaže Radolinka i tu bili do dolaska Steve i Rastka, koje je Saša u međuvremenu nazvao. Stevo je maloljetnika uhvatio za ramena i koljenom udario u stomak", priča naš izvor.

Nakon toga mu je Rastko Dujković naredio da uđe u gepek FIAT-a, koji su potom zatvorili, a zatim su se zaputili u pravcu Srednjoškolskog centra "Nikola Tesla", gdje su se nalazili Petar Aleksić i Đorđe Vuković.

"Pustili su ga da izađe iz gepeka, a onda su ga Petar i Đorđe ošamarili i naredili mu da uđe u gepek drugog auta, VW šaran, koji je vozio Đorđe. Odveli su ga u Vidovdansku ulicu, pustili ga da izađe iz gepeka, a onda mu je Petar naredio da uđe u kontejner i fotografisao ga", navodi naš izvor. Kada je maloljetnik izašao iz kontejnera, Petar Aleksić mu je naredio da krene ispred njega, a on je iskoristio trenutak njegove nepažnje i pobjegao, te cijeli slučaj prijavio policiji.

Ljekarska pomoć maloljetniku je pružena u teslićkom Domu zdravlja.