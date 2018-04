Zbog iznude pohvatani za kafanskim stolom

SARAJEVO - Evo ga, to je on, izlazite, naredba je koju su dobili do zuba naoružani policajci skriveni u kombiju sa zatamnjenim staklima, parkiranom pored jednog kafića u Sarajevu, a zatim su munjevito istrčali i za nekoliko sekundi pohapsili osumnjičene za iznudu.

Tako je, ukratko, izgledala filmska akcija "Escape", koja je u srijedu popodne okončana hapšenjem Anela Sejfovića (31), Almedina Ćate (29), Kemala Gagule (23) i Armana Crnčala (21).

Pohapšene mladiće terete da su od jednog sugrađanina više puta iznuđivali pare i imovinu, upućujući mu pri tom ozbiljne prijetnje, koje se odnose na njega, ali i članove njegove porodice.

Policajci su, čim su iskočili iz kombija, povikali: "Lezi dolje", a zatim u nekoliko koraka, gazeći preko jednog od stolova u bašti kafića, utrčali u objekat.

Osumnjičene su položili da legnu na pod, s rukama iznad glave, a zatim su jednom od njih povikali: "Imaš li išta kod sebe, imaš li oružje, nešto u torbici?!" Mladić kojem su ta pitanja postavljana branio se riječima: "Nemam ništa, baš ništa"!

Jedan dio akcije je, dakle, izveden u kafiću, a drugi, na gotovo identičan način, na drugoj lokaciji. Opet su policajci napravili sačekušu u kombiju, a zatim istrčali i povikali: "Ruke na leđa!" Tu su uhvatili dvojicu mladića, koje su položili na asfalt, a zatim ih okovali lisicama.

Iz Federalne uprave policije saopšteno je da je u akciji učestvovala i Specijalna policijska jedinica, a sve pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Osim za iznudu, osumnjičene terete i za ugrožavanje sigurnosti.

"U sklopu akcije, a postupajući po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu, pretreseni su stanovi i vozila na više lokacija na području opština Novi grad i Ilidža, kao i dva ugostiteljska objekta", potvrđeno je "Nezavisnim".

Tokom hapšenja i pretresa pronađen je i oduzet novac koji se dovodi u vezu s kriminalom, kao i oružje, municija, mobilni telefoni, SIM kartice...

Podsjetimo, ranije je objavljeno da je Anel Sejfović prvi rođak najpoznatijeg bjegunca iz sarajevskog KPZ-a Amela Sejfovića, koji je nakon bjekstva pronađen i uhapšen i koji je zbog pljačke Raiffeisen banke na Ilidži, tokom koje je ubijen prolaznik, osuđen na 14 i po godina zatvora.

Anel Sejfović, kako je odranije poznato, bio je jedno vrijeme u zatvoru u Ustikolini, gdje je ležao zbog pokušaja ubistva.

Objavljeno je i da je Ćato odranije poznat policiji, i to po nedozvoljenom držanju oružja, kao i vatrenim obračunima u Sarajevu.