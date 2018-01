Zbog smrti tri sugrađanke u Kalesiji sutra dan žalosti

KALESIJA, TUZLA - Kalesija je danas bila zavijena u crno i oplakivala je smrt tri sugrađanke koje su stradale u teškoj saobraćajki.

Saobraćajna nesreća se dogodila preksinoć oko 21.30 na regionalnom putu Međaš - Živinice, u mjestu Gornje Vukovije, na cesti zvanoj pista, a stradale su saputnice u opel korsi Ajša Hamzić (58), Ajiša Hamzić (55) i Erna Sinanović (35), bivša odbojkašica ŽOK Bosna Kalesija i nekadašnja državna reprezentativka.

Sutra je u ovoj općini dan žalosti. Kako saznajemo, trebalo bi da bude klanjana zajednička dženaza.

"Ovo je velika tuga. Iskreno, po čemu ću pamtiti Ernu je njena vrlina skromnost. Bila je pozitivna uvijek. Ja sam dobio od sinoć oko 120 poziva sa svih strana i od raznih ljudi. Svi zovu i pitaju šta se desilo, ne mogu da vjeruju. Erna nam je izuzetno svima značila", rekao je danas Rašid Tubić, trener Erne Sinanović, koji je godinama s njom radio.

Vozači Merima H. (26), koja je upravljala opel korsom, i Mehmed Š. (19), koji je bio za volanom BMW-a, a koji su se sudarili, zadobili su teške tjelesne povrede i zadržani su na daljem liječenju u UKC Tuzla.

"Do nesreće je najvjerovatnije došlo kada je vozačica opel korse M.H. izgubila kontrolu nad vozilom i skrenula u suprotnu traku, kada je došlo do direktnog kontakta sa vozilom BMW. Dežurni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulih. Isto tako izdao je i nalog za vađenje krvi i urina oba vozača", rekao je Admir Arnautović, portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Vozačica Merima je smještena u Jedinicu intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. Ima teške povrede grudnog koša i priključena ja na mašinu za disanje.

"M.Š. je na istoj klinici, svjestan, spontano diše i ima višestruke povrede", kazala je Ersija Aščerić-Mujedinović, portparol UKC Tuzla.

Mještani Kalesije kažu da je ovo velika tragedija. Nesreća se, dodaju, dogodila po kišovitom i maglovitom vremenu. Tri žene su stradale na licu mjesta, dok su, kako kažu, vatrogasci povrijeđenog vozača BMW-a izvukli nakon rezanja lima.

Pričaju i da će Erninim odlaskom ostati velika praznina u kalesijskom sportu.

Erna je, dodaju, bila iz sportske porodice. Njen otac Sulejman Sinanović je dugo godina nosio dres FK Jedinstvo, danas FK Bosna Kalesija.

"Erna Sinanović sigurno će živjeti u sjećanjima njenih Kalesijaca. I poslije njene smrti uvijek će biti uzor mladim odbojkašicama i primjer dobrog sportiste", samo su neke od rečenica koje su napisali građani Kalesije za prerano preminulu Ernu.

Inače, saobraćajne nesreće u Kalesiji su česte. U novembru prošle godine je takođe bio proglašen dan žalosti zbog pogibije četiri osobe.

Bogata sportska biografija

Erna Sinanović je kao tinejdžerka počela trenirati u OK Bosna Kalesija, da bi 1997. godine prešla u novoosnovani OK Polo, sa kojim je osvojila Ligu i Kup BiH, nakon čega je prešla u OK Kula Gradačac, gdje je ponovila ove uspjehe. Prije nekoliko sezona se vratila u mladu ekipu ŽOK Bosna Kalesija, sa kojom je uspjela izboriti nastup u Premijer ligi BiH. Pored ekipnih priznanja, dobijala je i priznanja za najboljeg sportistu općine Kalesija. Dugo godina je bila standardni prvotimac reprezentacije BiH. Bila je jedna od najboljih odbojkašica u historiji kalesijskog sporta. Bogatu igračku karijeru je okončala u februaru 2016. godine te zaposlila se u Fabrici "Buscherhoff-Plastikal".