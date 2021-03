Zdravku Milanoviću iz Čardačana određen pritvor: Pucao na suprugu jer je htjela u Austriju

LAKTAŠI - Zdravko Milanović (67) iz Čardačana kod Laktaša pucao je na suprugu Nevenku (56) jer je bio ljut zato što je ona opet željela da ide u Austriju kod snahe, saznaje “Glas Srpske”.

Prema našim informacijama on je to ispričao tokom ispitivanja u policiji. Izvor blizak istrazi je kazao da je njegova supruga prije nekoliko dana bila kod snahe, a kobne večeri mu je rekla da želi opet da ide, zbog čega je izbila svađa.

“Njega je to razbjesnjelo, da li zbog ljubomore, ili čega već, ali je to dovelo do žustre rasprave tokom koje je on uzeo pušku koja je bila u hodniku i pucao na ženu”, rekao je naš izvor.

Milanoviću, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva, juče je određen pritvor na zahtjev banjalučkog Okružnog tužilaštva zbog bojazni od uticaja na svjedoke i dokaze, kao i zbog bojazni od remećenja reda i mira.

Njegov branilac Zoran Jošić najavio je žalbu na odluku o pritvoru.

“Dobro je što je sud odbio da mu odredi pritvor zbog bojazni od ponavljanja djela, ali smatram da nema osnova ni po drugim tačkama”, rekao je Jošić.

Osumnjičeni je u ponedjeljak oko 23 časa u njihovoj porodičnoj kući pucao u Čardačanima, pogodio suprugu Nevenku u grudi i teže je povrijedio. Žena je smještena u Univerzitetski klinički centar RS i za sada je stabilnog zdravstvenog stanja. Saznajemo da je Milanović nakon poziva upućenog policiji sjeo u automobil, otišao u policijsku stanicu Laktaši i predao se te im dao pušku.

“Patrola je nakon njegovog poziva upućena na lice mjesta i oni su se automobilom mimoišli. Policajci su u kući u sobi pronašli ranjenu Nevenku koja je davala znakove života te su odmah pozvali Hitnu pomoć, koja ju je brzo odvezla u bolnicu”, rekao je izvor blizak istrazi.

Milanovići imaju dvojicu sinova, koji imaju kuću pored one gdje se dogodila pucnjava i takođe ništa nisu znali dok im policija nije pokucala na vrata. Kratko su ispričali da je trebalo da idu da žive u Austriju te da su i ranije imali problema s ocem.

“Ništa od njega nismo tražili, samo da bude normalan”, prokomentarisali su sinovi Milanovića.

Milanović je bio lovac te je tako imao i pušku iz koje je, kako se sumnjiči, pucao u suprugu.

Oružje

Policija je kod Zdravka Milovanovića pretresom kuće pronašla poluautomatsku i automatsku pušku te municiju. Kakao saznajemo, on je na ispitivanju rekao da su oružje donijeli njegovi sinovi i da su ga oni sakrili u pomoćne objekte.

(Glas Srpske)