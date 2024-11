Zeljković: Nisam primio mito od Markovića

BANJALUKA - Branislav Zeljković, prvooptuženi u predmetu "Korona ugovori" u Okružnom sudu u Banjaluci izjavio je da nikada nije tražio, niti primio mito od Saše Markovića u prostorijama Ujedinjene Srpske, niti bilo gdje druge i da je sve što je Marković svjedočio - laž.

On i njegova odbrana protivili su se razdvajanju postupka i prihvatanju sporazuma o priznanju krivice koji je Marković, vlasnik agencije "Travel 4 fun“, zaključio sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske smatrajući da je pomenuta nagodba nezakonita, prenosi "Glas Srpske".

Inače, vijeće banjalučkog Okružnog suda kojim je predsjedavao sudija Dragan Uletilović razdvojilo je postupak protiv optuženog Markovića u odnosu na ostale optužene. Sudija je odlučio da će se sporazum razmatrati na ročištu 11. novembra kada će sud odlučiti da li je on prihvatljiv.

Marković je u sporazumu priznao krivično djelo davanje mita Zeljkoviću koji je u to vrijeme bio direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Sporazumom je predviđeno da Marković za to bude osuđen na 10 mjeseci zatvora, te da mu se oduzme oko 570.000 KM nezakonito stečene koristi. Od tog iznosa, oko 250.000 KM se odnosi na sredstva koja su Markoviću već blokirana odlukom Suda BiH, dok će preostali iznos morati naknadno uplatiti i budžet.

"Marković je nastupio sa namjerom da me prevari. Svi znaju ko je Branislav Zeljković, a ko Saša Marković. Ja sam IJZ ostavio u plusu sa 10 miliona maraka, a Marković je 2019. godine poslovao u minusu", rekao je Zeljković, dodajući kako Marković tokom čitavog postupka žvaće žvaku.

S druge strane, Marković je kazao da zna kako je istina problem, ali da ona ne odgovara ni njemu.

"Sve što sam rekao je istina", istakao je Marković.

Jadranka Ivanović, Zeljkovićev branilac, je naglasila da pomenuti sporazum, koji je potpisao Marković, nije u skladu sa zakonom.

"Pitam se da li je dozvoljeno postupati na ovaj način. Prihvatanje ovog sporazuma automatski znači oslobađanje Zeljkovića", rekla je Ivanovićeva.

Za odbranu Zeljkovića je netačno sve ono što je Marković izjavio u svom svjedočenju.

"Marković je svjedočio, a nije proveden nijedan dokaz u vezi toga. Nije istina da je on odnosio novac Zeljkoviću, te da za tako nešto nema dokaza. Izmišljena je i tvrdnja da je iznos bio devet maraka po odijelu. Ništa nije istina, ni iznosi za koje Marković kaže da ih je nosio Zeljkoviću, ni broj njegovih odlazaka, ne uklapa se ništa", istakla je Ivanovićeva.

Podsjetila je da je Marković govorio da je navodno bio zaprepašten zbog svega, "a u valutnoj kartici se vidi da je tokom 2020. godine putovao u Dubai gdje se zabavljao, te je kupio automobil u iznosu od 100.000 KM".

Ukazivala je da Marković nije uknjižio sve svoje nekretnine, te tvrdila da on ne plaća poreske obaveze.

"U ovoj sudnici se nastoji prikazati da je on heroj ovog postupka. Međutim, on je uvijek govorio da je neko drugi kriv. Tako je bilo i u postupku protiv direktora dobojske bolnice Mladen Gajića", kazala je Ivanovićeva, osporavajući i to što je Marković optužen samo za davanje mita, a ne neko drugo krivično djelo.

Podsjetila je da su u početku SIPA i Tužilaštvo BiH Markovića istraživali za pranje novca i da je to rađeno prije nego što se uopšte znalo da postoji neki mito.

"Blokirana su mu sredstva u iznosu od oko 250.000 KM, a šta je sa ostalim sredstvima i razlikom do 578.000 KM? Zašto Republičko tužilaštvo nije blokiralo sredstva, već Sud BiH? Sve su to benefiti koje Marković uživa", dodala je Ivanovićeva.

Ukazala je i da je njemu pretresen poslovni prostor u Jovana Dučića, a da niko nije pretresao stan u Novom Boriku u kojem je, za vrijeme pandemije korona virusa, poslovao, jer Marković nikome nije ni rekao da je tamo poslovao.

Ivanovićeva je zbog svega zamolila sud da detaljno analizira motive zbog kojih je Marković svjedočio u ovom postupku te je upozorila da presuda Zeljkoviću ne smije biti zasnovana na takvom svjedočenju, ukazivajući na praksu Suda za ljudska prava u Strazburu u sličnim predmetima.

Sa druge strane, za republičkog javnog tužioca nije bilo ništa sporno u svjedočenju Markovića, posebno što je u njemu svjedočio i protiv sebe, a ne samo protiv Zeljkovića.

"Marković nije dobio imunitet i svako će odgovarati za svoj dio", navela je Tadić Stojisavljevićeva, koja je podsjetila i da nisu tačni navodi odbrane Zeljkovića kako je Marković obmanuo bilo koga tokom istrage i kada su vršeni pretresi.

"O tome da je nosio novac u prostorije Ujedinjene Srpske, Marković nije pričao sam, već je odgovarao na postavljena pitanja", izjavila je republički javni tužilac.

Osim Markovića i Zeljkovića, u ovom slučaju optuženi su direktor firme "Prokontrol" Slavko Bojić, Sani Crljić, bivši direktor banjalučke firme "Sineks laboratorija" i Dragan Dubravac, direktor firme "Promeding".

Optužnica ih tereti da su u vrijeme pandemije virus korona počinili zloupotrebe pri nabavci medicinske i zaštitne opreme te oštetili budžet Srpske za više od 1,3 miliona KM.

Optužnica Zeljković, između ostalog , tereti da je nabavkom medicinske opreme po višestruko većim cijenama od nabavnih koje je provodio po prethodnom dogovoru sa drugim osumnjičenim osobama sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 335.000 KM, Saši Markoviću i "Travel 4 fun" 578.780 KM, Slavku Bojiću i "Prokontrol" iznos od 241.562,50 KM i Saniju Crljiću i "Sineks laboratoriji" 28.700 KM.

Prema navodima optužnice, u odnosu na nabavnu višestruko je uvećavana cijena robe koja je u vrijeme pandemije korona virusa isporučivana IJZ Srpske. Tako je prodajna cijena zaštitnih maski uvećana i do 1.553,49 odsto medicinskih zaštitnih odijela za 351,38 odsto, a termalnih kamera za 198,30 odsto.

