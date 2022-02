Zeljković i Bojić izlaze na slobodu

BANJALUKA - Branislav Zeljković, smijenjeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IZJZ RS) i Slavko Bojić, direktor firme "Procontrol", sljedeće sedmice izlaze na slobodu, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Naime, Republičko javno tužilaštvo iskoristilo je maksimalan period koji zakon dozvoljava za istražni pritvor.

Po sudskom rješenju, Zeljkoviću pritvor može trajati najduže do 16. februara, do pet minuta iza ponoći, a Bojiću dan kraće, do 17.24 časova.

Oni su, podsjetimo, uhapšeni u predmetu koji se odnosi na sporne nabavke Instituta, a pritvor im je produžen na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva.