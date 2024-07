Žena iz BiH osuđena na tri godine zbog napada na bivšeg

SALCBURG – Regionalni sud u Salcburgu osudio je danas državljanku Bosne i Hercegovine (43) na tri godine zatvora zbog nanošenja teških povreda nožem bivšem partneru koji je jedva preživio ovaj napad.

Inače, ona je dobila samo tri godine, jer je osuđena za nanošenje teških povreda, a da joj se sudilo za pokušaj ubistva, kazna bi bila najmanje 20 godina.

Inače, tokom suđenja moglo se čuti da je tog dana ona bila sa prijateljicom u stanu kada je njen bivši partner došao. Navodno su zajedno od 2010. godine, ali je njihova veza bila više nego turbulentna i često su raskidali. Ona je priznala da je tog dana pila alkohol i koristila narkotike, ali da nož nije njen.

“Nisam željela da ga ubijem. Samo sam željela da ga zastrašim, da ode jer sam željela svoj mir”, rekla je ona, dodajući da je nož bio njegov.

Međutim, svjedočenje žrtve je bilo sasvim drugačije. Naime, on tvrdi da su normalno pričali, te da ga je u jednom momentu nazvala majka. Prihvatio je poziv i dok je pričao sa majkom, ona ga je odjednom izbola po grudima, ruci, uhu.

“Samo sam odjednom vidio da vadi nož iz mene”, rekao je on. Dodaje da je pobjegao iz stana u obližnji pab gdje su mu prijatelji pomogli da dođe do bolnice. On poriče da je nož bio njegov jer on jednostavno ne posjeduje takav nož.

U optužnici, koja je napisana na 13 strana, navodi se da je riječ o ženi koja već ima šest osuđujućih presuda. Ona je sa žrtvom bila u turbulentnoj vezi posljednjih 14 godina.

Pored svjedoka, inspektori su pronašli i glasovne poruke, koje razotkrivaju optuženu, a koje su nabijene nevjerovatnom mržnjom:”Kunem se, izbošću ga, ubiću ga!” – sadržaj je jedne glasovne poruke koju je poslala nekoliko sedmica prije napada. Sličnu poruku je poslala i dan nakon izbadanja.

