Žena iz Minhena osuđena zbog napada na bh. porodicu

MINHEN – Žena, stara 49 godina, osuđena je danas na devet mjeseci uslovno i 2000 evra kazne zbog napada na porodicu iz Bosne i Hercegovine, koji se desio 2.jula, prošle godine na šetalištu uz jezero u Štarnbergu.

Naime, kako se moglo čuti tokom suđenja, ona je, vidjevši, da je riječ o strancima počela da ih naziva pogrdnim imenima te da ih psuje. Štaviše, u jednom momentu je razbila flašu i počela da im prijeti da će ih posjeći.

Iako je bila u vidno alkoholisanom stanju, niko je nije mogao obuzdati već je pozvana policija, koju je takođe napala i vrijeđala. Navodno je policajce šutirala nogama, vrijeđala, a neke od uvreda su bile ksenofobične prirode. Da stvar bude još gora, prijetila im je da će ih zaklati razbijenom flašom..

Međutim, na suđenje ona je plačnim tonom pokušala da objasni da je imala nervni slom, a navodno je imala i 2,7 promila alkohola u krvi.

“Taj dan sam imala jednu strašnu svađu, zbog koje sam počela da pijem, a kasnije se malo čega sjećam”, rekla je ona. Navodno, u normalnim okolnostima nikada ne bi prijetila strancima, niti bilo kome drugom.

Ipak, pokušala je da se opravda i činjenicom da živi sama te da su je u Minhenu često znali pljačkati, maltretirati, ali nije rekla da li je mislila na strance ili je uopšteno govorila. Naravno, to apsolutno nije predstavljalo nikakvo opravdanje niti je bila olakšavajuća okolnost.

Tokom suđenja svjedočio je i 34-godišnji državljanuin BiH, otac porodice koju je napala:

“Prijetila mi je da će me ubiti, čak mi je prišla blizu sa razbijenom flašom”, rekao je on, dodavši da u Njemačoj živi sedam godina te da pošetno radi kao kurir. On priznaje da ju je u jednom momntu odgurnuo od sebe, a ona je, navodno zgrabila njegov telefon kako ne bi mogao da zove policiju. S njim su bile supruga i osmogodišnja kćerka. Na suđenju je svjedočila i supruga koja je rekla da je sve to predstavlalo traumu za njihovu kćerku, koja više ne želi da ide na jezero Štarnberg, gdje je inače bilo njihovo omiljeno šetalište.

Inače, kako prenose mediji, ovo nije prvi put da je ona napala nekog. Navodno, iz policije su rekli da su samo prošlog ljeta intervenisali čak 10 puta zbog nje. Navodno su svi incidenti zabilježeni na istom šetalištu.

Po okončanju suđenja, osuđena se izivinila bh. porodici i policajcima koje je napala.