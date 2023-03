Žena porijeklom iz BiH stradala na pješačkom prelazu, vozač pobjegao (FOTO)

BOSTON - Emira Baručija (55) stradala je prelazeći Vestern Aveniju preko pješačkog prelaza u američkom gradu Lin, a vozač koji ju je udario, pobjegao je sa lica mjesta.

Policija Lina je uspjela da locira vozilo kojim je udarena, ali i identifikuje vozača koji je pobjegao, ne zaustavivši se nakon nesreće.

Kako stoji u saopštenju policije, on se zatim sa vidno oštećenim automobilom odvezao sve do Bostona, gdje radi.

Automobil su kasnije pronašli u jednoj bostonskoj garaži na osnovu izjave očevidaca nesreće. Tako su uspjeli identifikovati i vozača.

Policija je saopštila da vozač, za sada, sarađuje, a optužnica će biti podignuta po okončanju istrage.

Redžo Baručija, suprug nesrećne žene kaže da je ona tog jutra išla na posao, istim putem kojim ide već godinama. Navodno, svako jutro je imala da prođe nekoliko blokova do autobuske stanice odakle je išla na posao u bolnicu Salem, gdje je radila kao čistačica.

Njen suprug je u intervjuu za američke medije rekao da mu je ona znala spomenuti neoprezne vozače, ali ipak, i sam ne može da vjeruje da se njoj to moglo desiti.

