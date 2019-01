Ženino "piće" koštalo muža 10.400 evra

BIJELJINA - Protiv Bobana Despotovića, zvanog Despe (33) iz Ugljevika, Okružni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina jer je prevario Zvorničanku Milku Lazarević, čijeg je supruga Panteliju oštetio za oko 10.400 evra.

Kada je Milka otišla na piće sa Despotovićem, inače poznatim prevarantom, u namjeri da s njim dogovori posao, nije ni slutila da će je ta kafa skupo koštati.

On je, kako se navodi u optužnici, od jula do novembra 2017. godine nakon što je putem Facebooka kontaktirao Lazarevićevu iz mjesta Donji Lokanj obećao da će joj pomoći u vezi sa zaposlenjem.

"Nakon što je s Milkom popio piće u ugostiteljskom objektu 'Fortuna' u Zvorniku, na njen mobilni stigla je poruka 'Kakva si ti to domaćica, nalaziš se sa drugim muškarcima', a što je ona rekla Bobanu, kao i da se uplašila i da će prijaviti policiji, a on joj je obećao da će je spasiti i da ništa ne prijavljuje policiji", navodi se u optužnici.

Rekao joj je da je i on primio sličnu poruku, kao i da su od njega tražili 4.000 KM te da će on dati 1.700 KM, a da ona nabavi ostatak -2.300 KM. Kako bi joj plaćanje bilo lakše, rekao joj je i da to može davati u ratama.

"Milka se uplašila za svoj brak, vjerujući u to što joj Despotović govori, i da navodno ima ljude u banci, te mu je dala bankovnu karticu njenog supruga Pantelije sa pin kodom, kako bi s kartice skinuo 600 KM i vratio isti dan", navodi se u optužnici i dodaje da je nakon izvjesnog vremena zatražio opet karticu kako bi, navodno, poništio sprovedenu transakciju. Ona je u to povjerovala i ponovo dala suprugovu karticu, koju je više puta vraćao i ponovo uzimao pod izgovorima da bankomati nisu radili i da će srediti da suprug ne sazna za piće. Ovo piće ipak je najskuplje koštalo njenog muža Panteliju, i to oko 10.400 evra.

"U namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, Despotović je lažnim prikazivanjem doveo neko lice u zabludu i time naveo da učini nešto na štetu tuđe imovine, a pribavljena imovinska korist prelazi 10.000 KM", navodi se u optužnici.

Despotovića u ovom slučaju sumnjiče za krivično djelo prevara, a zbog toga je dobro poznat pravosuđu i već izdržava zatvorsku kaznu.

Žrtva ovog prevaranta je 2015. godine bio i njegov sugrađanin Miladin Maksimović, kojeg je sa Nedeljkom Spasojević iz ove opštine doveo do prosjačkog štapa kada je Maksimović gradio kuću. Spasojevićeva mu se, po Despotovićevom nalogu, lažno predstavila da je zaposlena u stovarištu, te mu dostavila predračun građevinskog materijala od 54.000 KM, a on je novac na njenu preporuku dao Despotoviću, koji je bio posrednik. Pored toga, predložili su mu da na svoje ime otvori firmu koja bi se bavila poslovima odvodnjavanja vode iz gradova u RS tokom poplava, ali pošto nema dovoljnu stručnu spremu, nudili su mu da plati 9.000 KM kako bi mu sredili diplomu. Do srži prevarenog Maksimovića "zavrnuli" su za oko 140.000 KM.

Despotović je inače poznat i kao lažni humanitarac, a svojevremeno se predstavljao i kao sveštenik.