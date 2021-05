Ženu ubio s 39 udaraca čekićem i 13 uboda nožem, izrečena presuda

SARAJEVO - Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu osudilo je Sarajliju Sulejmana Ljubovića (65) na 12 godina zatvora zbog ubistva supruge Suade, koju je usmrtio udarajući je čekićem 39 puta te je 13 puta izbo nožem.

Zločin se desio 14. decembra prošle godine u njihovoj kući na Podhrastovima, a Ljuboviću je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Prema optužnici, zločin se desio u periodu od 10 do 10.55. Nakon kraće verbalne rasprave sa svojom suprugom, s kojom je živio u zajedničkom domaćinstvu, u namjeri da je ubije, on je uzeo čekić dužine oko 30 centimetara.

"Udarcima čekićem supruzi je nanio 39 razderno-nagnječnih rana u predjelu kože glave, od kojih je 12 rana dubljeg karaktera, s 12 impresivnih preloma lobanje u području lijevog tjemena i potiljačnom dijelu", navedeno je u optužnici.

Kako se dodaje, zatim je udarcima nožem dužine oštrice 12,5 centimetara zadao supruzi 13 ubodnih rana.

"Rane su u predjelu grudnog koša, sredini brade lijevog gornjeg kvadranta trbuha i lijeve natkoljenice. Od tih ubodnih rana grudnog koša četiri ulaze u grudnu šupljinu i oštećuju lijevo plućno krilo, srčanu ovojnicu i prečagu i jedna ubodna rana trbuha probila je trbušnu stijenku i oštetila trbušnu maramicu", navodi se u optužnici.

U optužnici je navedeno da je on bio svjestan da je na takav način može usmrtiti, što je i htio, usljed čega je kod žene nastupila nasilna smrt usljed povrede glave i mozga.

Podsjetimo da je on ranije bio priznao da je počinio krivično djelo, a policija je pronašla nož i čekić na licu mjesta u porodičnoj kući.

"Priznajem da sam to uradio, ja sam i ranije to priznao, ali ću se izjasniti zbog koga sam to uradio i zašto. Ja bih bio mrtav da nisam to uradio. Postoji glavni krivac. Natjeran sam", kazao je tokom suđenja Ljubović.

Njihove komšije ranije su ispričale medijima da je nesretna žena godinama trpjela fizička i psihička maltretiranja.

Ljubović je navodno bio sklon alkoholu, a komšije su ispričale da su imali velike nesuglasice u braku, a njegova supruga Suada je navodno morala svakodnevno da se pobrine da on ima piće jer bi u suprotnom trpjela uvrede i fizičke napade.