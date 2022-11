Zlostavljanje na internetu mora biti žestoko kažnjeno

BANJALUKA - Ismijavanje na internetu, poput onog koje je, prije nego što će dići ruku na sebe, trpio Mladen Dulić (22) iz Laktaša, mora biti zaustavljeno, kako se ovakva tragedija više nikom ne bi dogodila, te je u tom smjeru potrebno izmijeniti zakon, što je već inicirano, a nailazi i na podršku novoizabranih poslanika u parlamentu Srpske.

Štaviše, i porodica pokojnog mladića najavila je da će tužiti osobe koje su ga snimale i dijelile sporni snimak i boriće se za izmjenu zakona kako bi ovakvi slučajevi bili najstrože kažnjavali.

U svakom slučaju, pređena je crvena linija i potpuno je jasno da aktuelna zakonska rješenja dovoljno ne štite žrtve sajbernasilja, a koje je sve učestalija pojava i kod nas i u svijetu.

U Laktašima se, naime, dogodila jeziva tragedija - mladić se ubio nakon što je na vlastitoj koži iskusio hladnokrvnost korisnika društvenih mreža, koji su podrugljivo komentarisali snimak na kojem je prikazan kako traži posao i pritom mu se podsmijava radnik benzinske pumpe.

Izuzev spornog snimanja video-snimka, a što je rađeno bez Mladenovog znanja te njegovog plasiranja na društvene mreže, sve ostalo će, po slovu zakona ostati nekažnjeno! Jedini član Krivičnog zakonika Republike Srpske koji tretira slučaj iz Laktaša jeste onaj koji se odnosi na neovlašteno fotografisanje.

"Međutim, javno ismijavanje putem društvenih mreža nije tretirano Krivičnim zakonikom RS i to se mora u budućnosti definisati kao krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Srpske", rekla je za "Nezavisne novine" Ivanka Marković, koja je bila član Radne grupe za izradu Krivičnog zakonika RS, usvojenog 2017. godine.

Advokat Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) i član Zakonodavnog odbora parlamenta Srpske, ističe da nije uvijek ista posljedica neovlaštenog snimanja.

"Ne može isto biti kada se nešto snima za lične potrebe i kada se emituje javno, kao što je bilo u konkretnom slučaju, a što je proizvelo najtragičniju moguću posljedicu. Samim razvijanjem elektronskih medija i društvenih mreža može se razmišljati i o nekim novim krivičnim djelima", naveo je Petković u izjavi za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, lider SNSD-a Milorad Dodik prekjuče je naveo da će se u narednom periodu raditi na dopuni postojećih zakonskih rješenja, kojima će se jače sankcionisati oni koji ovim vidom nasilja ugrožavaju druge osobe.

Dodik je u objavi na Twitteru naveo da korisnici društvenih mreža imaju slobodu da pišu i objavljuju šta hoće, ali ako ona nije praćena odgovornošću, onda može da završi onako kako smo vidjeli na tragičnom slučaju u Laktašima.

Novi saziv NSRS, po svemu sudeći, objeručke će dočekati da ovakav zakon stigne na razmatranje. Vlado Đajić, koji će i u narednom sazivu NSRS biti poslanik, ističe da jedva čeka izmjene zakona.

"To što se desilo u Laktašima, vjerujem da nije bila namjera tih momaka koji su to snimali i pustili, već da je to bila neslana šala. Ali, sigurno je, da su znali da postoji zakon te da mogu da odgovaraju, to se ne bi desilo", rekao je Đajić za "Nezavisne novine".

Za strogo kažnjavanje ovakvog ponašanja na internetu zalaže se i novoizabrani poslanik Maja Dragojević - Stojić (SDS), koja ističe da je u nedjelju preplakala zbog sudbine mladića iz Laktaša.

"Stvarno je nečuveno da se takve stvari dešavaju i to strogo treba da bude kažnjivo", rekla je Dragojević Stojićeva za "Nezavisne novine".

Mirna Savić Banjac (PDP), takođe novoizabrani poslanik, kaže da je internet u cijelom svijetu preuzeo stvarnost te da se tamo dešavaju gnusne stvari. Ona kaže da je i za nju prihvatljivo mijenjanje zakonske regulative.

"Ali moj uslov bi bio da se kažnjavanje mora raditi paralelno sa prevencijom, jer jedno bez drugog nikako ne ide. Tu prvenstveno mislim na škole, prvo na osnovnoškolski uzrast, kasnije i srednjoškolski. Kažnjavati posljedice jeste jedna od mjera, ali ne treba biti samostalna", ocijenila je Savić Banjac za "Nezavisne novine".

Novoizabrani poslanik Demosa Aco Stanišić kaže da će sigurno podržati inicijativu da se strogo sankcionišu ovakve negativne stvari na društvenim mrežama.

"Šteta je što je došlo do gubitka jednog mladog života, pa da tek tada reagujemo. Ali bolje i sad, nego da dozvolimo da se to i dalje dešava", kaže Stanišić.

Dulić, koji je podvrgnut podrugivanju na društvenim mrežama, nakon što je snimljen na benzinskoj pumpi u Laktašima, gdje je tražio posao, sahranjen je u nedjelju. Radnik benzinske pumpe Veljko Trišić (44) i Dražen Kudra (30) iz Laktaša, koji su uhapšeni, pušteni su na slobodu nakon kriminalističke obrade.

Kako je rekao naš izvor, policija tereti Trišića da je sačinio sporni snimak, a Kudru da ga je dijelio na društvenim mrežama.

Kako je "Nezavisnim novinama" potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, Dulić je u petak došao u Policijsku stanicu Laktaši te ih upoznao o objavljenom spornom snimku. Potom je, u popodnevnim satima, izvršio samoubistvo, a ovaj slučaj šokirao je cijeli region.

Dodik najavljuje nove zakone

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je da budu pripremljeni zakoni o sprečavanju širenja lažnih vijesti, o sprečavanju jezika mržnje, o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona s uvođenjem klevete i uvrede te proširenju krivičnih djela protiv ustavnog poretka.

"Kao predsjednik SNSD-a, zatražio sam od Vlade, odnosno Ministarstva pravde, da pripremi nove i izvrši izmjene postojećih zakona te da ih prilagodi evropskim konvencijama", naveo je Dodik.

Uporedo s ovim, naglasio je on, treba pripremiti i usvojiti novi zakon o radu i postupanju predstavnika Republike Srpske na zajedničkom nivou.