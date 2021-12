Zlostavljanje životinje u Tuzli: Psa svezao za auto i vukao po cesti

TUZLA - Novo zlostavljanje životinja zabilježeno je u Par Selu kod Tuzle u kojem je jedan prolaznik snimio muškarca kako vuče psa po cesti svezanog za auto.

Ovo je ponovo otvorilo problem nesankcionisanja osoba koje zlostavljaju životinje.

Kako tvrdi Muamer Redžić, autor snimka na svom Facebooku profilu koji je objavljen na društvenim mrežama i koji je izazvao zgražanje i osudu javnosti, izvjesni M.B. svezao je psa za auto i vukao po cesti.

S obzirom da životinja nije mogla trčati tom brzinom, strugao je s njim cestu. Autor snimka tvrdi da je stao i pitao čovjeka šta radi, na šta je dotični odgovorio: Ništa. Redžić je onda navodno ugledao policijsku patrolu te požurio do njih da prijavi slučaj da čovjek zlostavlja životinju. No, zaradio je kaznu i oduzimanje vozačke jer je snimljen radarom. Jedna od policajaca je otišao je da vidi šta je sa psom i ubrzo se vratio.

"U tom trenutku dolazi policajac iz obilaska i kaže da je to neki Božo sa Par Sela i da je 'ker njegov' i da nije htio ući u gepek i zato ga je vukao po cesti. Božo je rekao 'a onaj me snima' aludirajući na mene. Na moje pitanje je li mu pisao prekršajni nalog policajac je odgovorio da mu je objasnio da je to zlostavljanje životinja i ugrožavanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju. Pitao sam ga zašto sam ja dobio kaznu, a on nije, policajac je šutio. Pri tome odgovorno tvrdim po načinu pričanja, da je Božo bio i vozio pod uticajem alkohola", tvrdi autor snimka.

Iz Udruženja za zaštitu životinja "Nirina" iz Tuzle su kazali da se svakodnevno susreću sa sličnim situacijama i istim problemom te da rješenja nema, a sve zbog toga što se ne kažnjavaju oni koji mlatretiraju životinje.

"Zgroženi smo svaki put, a posebno jer ne vidimo pomak sa mrtve tačke. O sprovođenju zakona ne treba ni pričati, a svijest društva nam je u podrumu. To počinje od psa na lancu pored kojeg većina prođe i smatra da je to ok. Dok se ne počne sankcionisati sve što zakon nalaže, pojedinci kao mi će se samo boriti sa vjetrenjačama", prokomentarisala je Emina Divković iz ovog Udruženja.

Zašto policija nije sankcionisala čovjeka koji je maltretirao životinju, nije poznato jer se iz Uprave policije MUP-a TK, nisu do sada javno oglasili o ovom slučaju.