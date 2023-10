Zmaj od Šipova osuđen zbog prijetnji lideru PDP-a

MRKONjIĆ GRAD - Ilija Grahovac poznatiji kao "Zmaj od Šipova" osuđen je danas u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu na 2.000 KM novčane kazne zbog prijetnji lideru Partije demokratskog progresa(PDP) Branislavu Borenoviću.

Prema presudi koja je objavljena na stranici Osnovnog suda Grahovac je dužan da kaznu plati u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti presude. Navodi se da je osuđen za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Prema sudskoj odluci, ukoliko ne plati kaznu sud će donijeti odluku da se ona zamijeni zatvorskom tako što će se svakih 100 KM računati kao dan zatvora. Tako će ukoliko ne plati kaznu Zmaj od Šipova morati iza rešetaka na 20 dana.

On je presodk obavezan i da plati troškove krivičnog postupka od 300 KM.

Prema optužnici Grahovac je 7. oktobra 2022. godine u ugostiteljskom objektu u Šipovu, prilikom praćenja televizijskog prenosa protestnog skupa na kojem je Borenović držao govor, uputio prijetnje: "Da sam znao da ćeš to govoriti da dođem da te ustrijelim " i „Sto puta bolje ubiti Borenovića, nego Izetbegovića Bakira". U optužnici se navodilo da je od prisutnih tražio da snimaju iznošenje prijetnji i da snimke javno objave, a nakon što je snimak 9. oktobra 2022. godine objavljen na YouTube-u i Tnjitteru, počeo se masovni širiti internetom i pregledao ga je veći broj osoba.

"Sve zajedno je, s obzirom na ozbiljnost prijetnji u kojima se poziva na ubistvo i činjenicu da su iste putem interneta prezentovane velikom broju ljudi, kod oštećenog izazvalo osjećaj straha za sopstveni život i sigurnost", piše u optužnici na osnovu koje je izrečena presuda.

Grahovac je ranije na glavnom pretresu priznao krivicu te se izvinio i pokajao, piše Glas Srpske .

Povodom presude Zmaju od Šipova Borenović se danas oglasio i rekao da je i sam pred sudom izjavio da mu oprašta, što mu je ublažilo kaznu.

"Cilj mi nije bio da krivično odgovara ili materijalna korist, iako su njegove riječi bile vrlo teške, a pozivi za likvidaciju bili usmjereni direktno protiv mene. Cilj mi je da pokažem da politički motivisana mržnja ne treba proći nekažnjeno. U ovom slučaju nije došlo do izvršenja poziva, ali ako pustimo da bilo ko, zbog političkih uvjerenja ili nečijeg naloga, poziva na ubistvo drugog , ne možemo garantovati da neko ostrašćen to neće i pokušati", rekao je Borenović.

Istakao je da stavljanje mete na čelo može dovesti do nesagledivih posljedica i da je važno što je Grahovac rekao da se kaje i da je "nagovaran na ovakve stvari".

"Režim je doveo do takvog stanja u društvu da je to postalo normalno. Stavljaju se mete na čelo političkim protivnicima, aktivistima, novinarima..., a to se u nekim slučajevima emituje i putem javnog servisa, odnosno prenosi putem naše novinske agencije. Treba se čuvati ljudi koji su spremni da iskoriste Grahovca i slične za političke obračune i podsticanje na nasilje. Svi moramo dati doprinos da se to bolesno stanje promijeni. Ako će presuda Grahovcu dovesti do toga da bar jedna osoba ogrezla u mržnji razmisli prije nego djeluje protivzakonito, ja sam zadovoljan", poručio je Borenović.

