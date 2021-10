Žrtva na suđenju Luki Lovri: Gledala sam smrti u oči

BANJALUKA - Dok je Tijana P. u kupatilu sa sebe sapirala benzin, njen nevjenčani suprug Luka Lovre (40), optužen da ju je pokušao ubiti, tražio je upaljač i gorivom posipao pločice u kupatilu, a nakon toga ih je i zapalio.

Ispričala je ovo u banjalučkom Okružnom sudu žrtva nasilnog supruga i rekla da je tada osjećala veliki strah i gledala smrti u oči.

"Kada me je zapalio, osjetila sam veliki udar i pečenje po leđima. Plamen je brzo buknuo i splasnuo. Počela sam tušem da gasim zapaljene stvari i on je nogama isto gasio vatru i rekao da izađem iz kupatila", ispričala je Tijana P.

Dodala je da je Lovre, prije nego što ju je zapalio, pitao jesi li se saprala, te posipao benzin po sebi i govorio: "Vidi šta ja radim zbog tebe." Istakla je da je svemu prethodila svađa tokom koje ju je vrijeđao i udario.

"Tog dana napravio je incident, a poslije se ponašao normalno i otišli smo na piće s njegovim drugom koji me pitao hoću li mu biti kuma i dodao: 'Bila bi da Luka nije vidio neku drugu'", ispričala je Tijana P.

Kazala je da joj je po dolasku u stan rekao: "Ku... jedna, znaš da sam zbog tebe rasturio porodicu", a ona mu je odgovorila da je, koliko zna, razveden.

"Bacio me na krevet i rekao: 'Sada ću te udaviti, sad ćeš upoznati Luku.' Krenula sam napolje, a on je zalomio ključ u bravi i nije dao da izađem. Pokušala sam da otvorim šrafcigerom, a on mi je rekao: 'Glupačo, ne možeš to tako' i oteo ga. Tada je rekao: 'Sad ću te zapaliti', a ja sam rekla: 'Ajde' i on je otišao. Vratio se i iz plastične boce me zapljusnuo dva puta. Osjetila sam miris benzina, koji mi ušao i usta, te sam otrčala u kupatilo da se saperem", ispričala je Tijana P.

Dodala je da je nakon svega iz kupatila pobjegla na balkon i zvala prolaznike u pomoć, govoreći da je polivena benzinom.

Prisjetila se da je prije nego što je posuta benzinom u međuvremenu pokušala telefonom da pozove koleginicu, a Lovre joj ga je oteo i bacio bateriju rekavši: "Koga zoveš, neću da idem u zatvor za tebe."

Tada ju je, kako tvrdi, udario pesnicom i ošamario.

Specijalista psihijatrije Sanja Vukadinović Stojanović utvrdila je da je Lovre osoba koja ima mješoviti poremećaj ličnosti.

"Impulsivan je i niskog praga tolerancije na frustracije te kod njega postoji prisutnost agresije. Daje sebi za pravo da pravdu uzima u svoje ruke te ima i asocijativni poremećaj. Postoji opasnost da bi mogao da ponovi krivično djelo ili učini teže", kazala je Vukadinović Stojanovićeva i preporučila da optuženom bude izrečeno obavezano liječenje, psihijatrijsko-psihološki tretman.

Prema optužnici, Lovre je suprugu pokušao da ubije 12. juna u njihovom stanu u banjalučkom naselju Obilićevo.