Aćimović: SDP će privući i poziciju i opoziciju

NN: Zašto ste dali ostavku na poziciju ambasadora BiH u Belgiji? Šta Vas je nagnalo na taj potez?

AĆIMOVIĆ: Ima više razloga. Kada sam prihvatio funkciju bio je otvoren put za reforme, za jedan brži pravac ka kandidatskom statusu BiH u EU, što je mene motivisalo da preuzmem tu odgovornost. Moram priznati da sam dobio bezrezervnu podršku i od Belgije kao države, a i od zvaničnika EU. Međutim, i pored ogromne pomoći EU mi smo uspjeli zatvoriti vrata, tako da bi za mene bilo nenormalno da branim politiku koja nas vodi unazad. Za mene je ostavka bila jedino logično rješenje, jer bi to trebalo da učini mnogo odgovornih ljudi koji su na pozicijama.

NN: Šta je ono što najviše zamjerate vlasti?

AĆIMOVIĆ: Potpuna nezainteresovanost da krenemo naprijed. S druge strane, meni lično je bilo bolno da novac koji je planiran za BiH ide u druge države. Jednostavno, mi se nismo ponašali dovoljno odgovorno da to uzmemo. A došao sam iz ekonomije, napravio sam najjaču firmu u istočnoj Evropi za ekonomsko posredovanje sa 35.000 ljudi. Pragmatičar sam i gledam ekonomsku stranu. Smatram da ljudi treba da žive dobro, a s druge strane, ako nam nude novac, a mi to ne uzmemo, za mene je to ludost.

NN: Upoznati ste sa trenutnom situacijom u BiH. Neki kažu da nikad nije bilo gore i da nikad nije bilo više nepovjerenja među liderima. Kako dalje u ovoj situaciji?

AĆIMOVIĆ: Mislim da moramo odgovore tražiti unutar zemlje i rješavati ih u BiH, jer nije važno što nam Evropa otvara vrata i što nam međunarodna zajednica pomaže ako smo mi u stanju da sve to zablokiramo i upropastimo. Zastupaću politiku razgovora i tolerancije i tražiti odgovore. SDP BiH radi jednu potpuno novu koncepciju, ali mi nikome ne možemo zabraniti da se i dalje služi mržnjom, strahom, zavišću. To je njihova politika.

NN: Iz SDP-a su najavili da će se više potruditi da se predstave u RS, da dobiju pozicije u Vladi RS. Kako mislite to postići?

AĆIMOVIĆ: Stvar je jedne potpuno nove organizacije SDP BiH u RS. Obavili smo u zadnjih sedam dana dosta razgovora i moram vam priznati da su odlične reakcije, čak imamo i borce VRS i RVI koji traže da se uključe u ovo. Oni žele javno da izađu sa borcima FBiH i da kažu - dosta nam je više. To su jako dobri preduslovi za naš projekat. Ima dobar dio naroda koji želi da živi bolje.

NN: Imate li recept da zaustavite odlazak mladih iz BiH?

AĆIMOVIĆ: Pragmatik sam i mislim da je to puno jednostavnije nego što to trenutno izgleda, ako postoji politika dogovora, ako se dogovorimo unutar države da se podijeli politika, mada ovo što se trenutno dešava u državi ne smatram politikom. Za mene je to manipulacija i igra sa dušama ljudi, što je nešto najstrašnije. Treba zaustaviti proces medijske mržnje jer to djeluje na psihu čovjeka jer je pod stalnom tenzijom. Ako mi zaista želimo da ti ljudi ostanu, a i to je sad diskutabilno, da li se želi kod određenih političara ili ne, vrlo je lako... Treba stvoriti politički ambijent da firme koje su iz Evrope ovdje otvaraju svoja predstavništva. Možemo omogućiti da oni dođu, dati im razne olakšice i benefite. Moramo shvatiti i da imamo veliki ekonomski nepremostivi problem. Ne možete imati uspješnu ekonomiju ako su vam plate u privatnom sektoru niže od onih u javnom.

NN: Dobićete jednu od najviših pozicija u SDP-u, potpredsjednik ove stranke u RS. Kako u ovom trenutku vidite ekonomsku i političku situaciju u RS?

AĆIMOVIĆ: Trenutno je na sceni totalni rat između dva zaraćena bloka. Rat ne može dovesti nikoga da investira osim spekulanata, tako da godinama nijedna ozbiljna firma nije ovdje ušla. Po mom mišljenju treba se naći nešto zajedničko u dva bloka, da kažu - ovo su nam zajedničke stvari, ovako nastupamo prema investitorima, a ovdje ćemo se tući do izbezumljenosti. A šta mi činimo? Mi blokiramo jedni druge. Mislim da se u RS stvari moraju rješavati unutar sebe, kao i u FBiH. To više nije borba za vlast, ta borba je otišla na lični nivo, a kad odete u lično u politici onda imate problem, jer tada više niko ne razgovara o suštini, nego se priča o izdajnicima, lopovima i mislim da to treba prestati.

NN: SDP želi biti uključen u vlast u cijeloj BiH, s obzirom na situaciju i nečasno učešće medija. Bojite li se za ishod?

AĆIMOVIĆ: Ne bojim se uopšte. Naprotiv, mislim da je ogroman prostor u RS za SDP. Veliki je broj ljudi koji su zasićeni tim manirom ponašanja i ljudi traže nešto drugo. Pokušaćemo držati svoj put i mislim da to ljudima treba, a ima i dosta imena iz pozicije i opozicije koja će pristupiti. Nisu to figure koje se puno pokazuju, ali su na interesantnim pozicijama i oni će pokazati identično ono što i ja, jer ako želiš zastupati novu politiku onda se moraš povući sa pozicije.

NN: Koja bi za Vas funkcija bila prihvatljiva?

AĆIMOVIĆ: Potpuno mi je nevažno. Želim da SDP ostvari uspjeh i u RS, i u FBiH, i u distriktu Brčko. Moj cilj je da SDP pobijedi na izborima 2018.