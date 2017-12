Advokat Anto Nobilo za "Nezavisne": Hrvatska ne treba da nosi teret Tuđmanove politike u BiH

Anto Nobilo, ugledni hrvatski advokat i nekadašnji branitelj haškog optuženika Tihomira Blaškića, smatra da nije dobro politizitranje presude u predmetu "Prlić i drugi", koja je, uz ostalo, utvrdila postojanje udruženog zločinačkog poduhvata i umiješanost ratnog hrvatskog i političkog vrha u rat u BiH.

U intervjuu za "Nezavisne" Nobilo kaže kako sada Hrvatska, ako je pametna, treba da zauzme stav u kojem će sve ono što je bilo loše osuditi, kako ne bi nosila teret ratnih sukoba iz BiH.

NN: Prije gotovo četiri i pol godine radio sam s Vama intervju, u kojem ste predvidjeli da će presuda čelnicima Herceg Bosne potvrditi kako se radilo o međunarodnom oružanom sukobu uz umiješanost Hrvatske. Evo, to se i obistinilo. Kakve će sada biti implikacije ove presude, budući da se ona tumači uglavnom u političke svrhe, kako to kome odgovara?

NOBILO: Da li će biti implikacija ovisi o političkim akterima. Jučer (na dan izricanja presude) su svi reagirali onako kako nisu trebali. Bilo je onako kako sam upravo predvidio, a to je da hrvatski politički lideri iz BiH i Hrvatske neće učiniti ono što bi trebalo, a to je da osude zločine i zločince i upute poruke iskrenog žaljenja žrtvama koje su stradale. Nažalost, u srijedu su svi politizirali, svi su se vratili u 1993. godinu, ukopali su se u nacionalne pozicije, i to nije nešto što je dobro i to ne vodi nikuda. I američka ambasada je podržala rad Haškog tribunala i moguće da je i to razlog zašto su u Hrvatskoj komentari koje sam pročitao jučer nešto umjereniji. Međutim, ja smatram da smo mi u Hrvatskoj, a pogotovo Hrvati u BiH, zarobljenici mitova koje smo sami stvorili. Jedan od mitova, koji je čak materijaliziran u saborskoj Deklaraciji o domovinskom ratu, u dijelu koji govori o našem učešću u ratu u BiH, odnosno neučešću u smislu da Hrvatska nije bila agresor, jeste da Hrvatska nije vodila nikakve operacije u BiH. I sad kad smo dobili presudu koja govori nešto kontra, koja je izašla nakon 14 godina suđenja, sada imamo problem.

NN: Može li jedna ovakva presuda sada utjecati na pogoršanje odnosa između Hrvatske i BiH?

NOBILO: Ja mislim da jedna presuda ne može poremetiti odnose Hrvatske i BiH, jer su interesi i Hrvatske i BiH međusobna saradnja. To su ekonomski interesi, duga zajednička granica, to su obiteljske veze, to je put BiH prema EU - što je hrvatski interes. Dakle, mislim da kad se ljudi malo ohlade to neće biti baš tako. Međutim, postoji drugi niz problema, političkih, u koje ja ne ulazim. Dakle, po mom mišljenju, tu presudu treba svesti na opću dimenziju koju ona ima. A ona je rekla da je šest ljudi, koji su vodili Herceg Bosnu, počinilo niz kaznenih djela, i to je, prije svega, smisao te presude. A sada Hrvatska, ako je pametna, neće preuzimati krivicu Tuđmanove politike u BiH. Hrvatska, ako je pametna, zauzeće stav u kojem će sve ono što je bilo loše osuditi. Nema razloga da mi u budućnosti nosimo teret ratnih sukoba iz BiH.

NN: Da li sada porodice i žrtve ratnih zločina mogu tražiti neku vrstu materijalne odštete, i od koga?

NOBILO: Ja sam ovu presudu shvatio kao presudu koja je utvrdila da je Hrvatska bila okupator u BiH - to je izreka suda - u nekim općinama, ne svugdje, shvatio sam da je HVO bio produžena ruka pod zapovjedništvom hrvatskih lidera Franje Tuđmana, Gojka Šuška i Janka Bobetka, dakle da ih treba tretirati kao i Hrvatsku vojsku (HV). Mi u Hrvatskoj smo otužili, naplatili, već niz šteta prema hrvatskim Srbima koji su stradali usljed likvidacija od strane Hrvatske vojske i policije. I naplaćivali smo štetu od hrvatske države, to se rutinski već godinama radi, i ja mislim da bi bošnjački civili trebalo da imaju isti status kao hrvatski Srbi, jer HVO, čitano pojednostavljeno, jednako je HV, i tu razlike ne bi trebalo da bude.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, Haški tribunal opravdao svoje postojanje? Da li je poslužio svojoj svrsi, s obzirom na stalne pokušaje njegovog instrumentaliziranja od strane raznih politika?

NOBILO: Ovisi od toga što su ljudi smatrali da je cilj Haškog tribunala. Ako uzmemo da je cilj Haškog tribunala bio taj da krivce stigne zaslužena kazna, onda uz sve primjedbe koje svi imamo na rad Tribunala u pojedinim slučajevima, ipak je Haški tribunal obavio veliki posao. Da nije bilo Tribunala mnoge koji su počinili ratne zločine njihovi nacionalni sudovi nikada ne bi procesuirali. Oni bi još bili slobodni ljudi i na taj način bi opterećivali društva u kojima bi živjeli, a procesi napretka društava ne bi išli tako kako su išli na ovaj način. S druge strane, Haški tribunal je gomilu dokaza i građe prikupio i vršio poticanje i prebacivanje predmeta na nacionalne sudove. Generalno, smatram da je Haški tribunal pozitivan, uz sve zamjerke za pojedine slučajeve. Ali ako je neko mislio da će Haški tribunal pisati povijest i da će izvršiti pomirbu umjesto nas ovdje na prostoru bivše Jugoslavije, on se prevario.

NN: Moram vas na kraju pitati kako Vi gledate na čin samoubistva Slobodana Praljka?

NOBILO: Mogu samo reći da je to tragedija. Kada neko izvrši samoubojstvo naravno da je to tragedija, a kada to gledate zavaljeni u fotelje, u živom prijenosu, onda je to zaista šokantno. To je bila njegova osobna odluka, on je imao svoje razloge i ja to zaista ne bih dalje komentirao.